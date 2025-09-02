อสส.สั่งฟ้อง หมอแอร์ พร้อมพวก 12 ราย คดีร่วมกันค้ายาเสียสาว ทันฝากขังวันสุดท้าย

อสส.สั่งฟ้อง หมอแอร์ พร้อมพวก 12 ราย จากคดีร่วมกันค้ายาเสียสาว ทันฝากขังวันสุดท้าย
เมื่อวันที่ 2 กันยายน นายศักดิ์เกษม นิไทรโยค ผู้ตรวจการอัยการ ในฐานะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 9 สำนักงานคดียาเสพติด ได้รับสำนวนจากกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด คดีระหว่าง พ.ต.ท. หญิง ลัดดาวัลย์ ฉินประสิทธิชัย ผู้กล่าวหา และ พ.ต.ท. หญิง อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล กับพวก 23 คน ผู้ต้องหา ฐาน สมคบโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน ร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ (โซลพิเดม อัลพราโซแลมและฟลูไนตราซีแพม)
โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 (โคลซีนาแพมและคลอราซีเพต) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นข้าราชการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อวันที่28 สิงหาคม 2568 ซึ่งผู้ต้องหาที่ 1 จะครบกำหนดฝากขังสุดท้ายในวันที่ 2 กันยายน 2568 และคณะทำงานฯ ได้พิจารณาสำนวนแล้วพบว่า
พนักงานสอบสวนยังมิได้ทำการสอบสวนคดีในส่วนสาระสำคัญให้เสร็จสิ้นกระแสความ การสอบสวนคดีนี้จึงยังมิได้เสร็จสิ้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 140 จึงส่งสำนวนคืน เพื่อให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวน รวบรวมพยานอันเป็นสาระสำคัญให้เสร็จสิ้นครบถ้วน และส่งสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยด่วนก่อนครบกำหนดฝากขังสุดท้ายภายในกำหนดวันที่ 1 กันยายน 2568 ก่อนเวลา 13.00 น. นั้น
ต่อมากองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม และส่งสำนวนการสอบสวนกลับมายังสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 9 สำนักงานคดียาเสพติด คณะทำงานฯ ได้พิจารณาสำนวนการสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้อง พ.ต.ท.หญิง อัญชุลี หรือหมอแอร์ ธีระวงศ์ไพศาล ที่ 1 นายดุริยลักษณ์ อุปชัย ที่ 2 นางสาวณัฐพัชร์ ถิระโชติ ที่ 3 นายปกรณ์ จันทร์เทพ ที่ 4 นางสาวพัชรา พงษ์ไสว ที่ 6 นางสาวพัชรมน ชุนใช้ ที่ 7 นางสาวปราณี พันชัยเจริญ ที่ 8 นายอนาวิน ตั้งศักดิ์สุพรรณ ที่ 9 นางสาวอโรชา ศิลป์ประกอบ ที่ 10 นายมานพ ศรีสัมฤทธิ์ ที่ 11 นางสาวปวริศา นาควิไล ที่ 12 ฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและได้กระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน ร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (อัลพราโซแลม, ฟลูไนตราซีแพม, ซูโดเอฟิดรีน และโซลพิเดม)
โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายและขายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 (โคลนาซีแพม คลอราซีเพตและลอราซีแพม) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายและขายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย สั่งฟ้องผู้ต้องหาที่ 1 ฐานเป็นข้าราชการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด และสั่งฟ้อง นายอรชุน จันทนาม ผู้ต้องหาที่ 5 ฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและได้กระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน ร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (อัลพราโซแลม, ฟลูไนตราซีแพม, ซูโดเอฟิดรีน และโซลพิเดม)
โดยการมีไว้ เพื่อจำหน่ายและขายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 1, 23, 30, 94, 125,127, 134, 149, 152 , 180 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 9 สำนักงานคดียาเสพติด จะได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 12 ต่อศาลอาญาในวันนี้ ซึ่งเป็นวันที่ครบกำหนดฝากขังครั้งสุดท้าย