รวบหนุ่ม ขายน้ำกระท่อม-ยาแก้ไอเถื่อน สารภาพสร้างแบรนด์ทำธุรกิจเต็มรูปแบบ ยึดของกลางกว่า 5 ล้าน
เมื่อวันที่ 2 กันยายน พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป.สั่งการให้ พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป.พ.ต.ท.ภาณุมาศ แสงส่ง รอง ผกก.3 บก.ป.พ.ต.ต.สุวิจักขณ์ รัตนพันธ์ สว.กก.3 บก.ป. นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเช่าไม่มีเลขที่ บริเวณริมคลองสมถวิล ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม หลังสืบทราบว่าเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายน้ำต้มพืชกระท่อมและยาแก้ไอเถื่อน โดยพบตัวนายฤทธิเกียรติ (สงวนนามสกุล)อายุ 30 ปี แสดงตัวเป็นเจ้าของบ้าน
จากการตรวจค้นพบของกลาง น้ำต้มพืชกระท่อม บรรจุขวดพลาสติกใส ขนาด 1 ลิตร จำนวน 381 ขวด ,ยาแก้ไอยี่ห้อต่างๆ ขนาด 60 ML จำนวน 193 ขวด,สมุดจดบันทึกรายการขาย จำนวน 2 เล่ม และแผ่นป้ายบอกประเภทรสชาติ และราคาขาย จำนวน 1 ชุด รวมมูลค่าของกลางประมาณ 5 ล้านบาท
สอบสวน นายฤทธิเกียรติ ผู้ต้องหา ให้การว่าตนดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายอย่างเป็นระบบ มีทั้งการสร้างแบรนด์สินค้า มีป้ายราคาจำหน่ายที่ชัดเจน และยังใช้ช่องทางการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ด้วย จึงทำการจับกุมตัวข้อหา
“ฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย , และฝ่าฝืน พรบ.ยา 2510 ห้ามมิให้ผู้ใด ผลิต ขาย นำส่งเข้ามาในราชอาญาจักร ซึ่งยาแผนปัจจุบัน “ นำตัวส่ง สภ.เมืองมหาสารคาม ดำเนินต่อไป