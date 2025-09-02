รวบมิจฉาชีพระดับตำนาน อ้างเป็นตัวแทน บ.ขนส่ง ฉกเงินแล้วชิ่ง เคยถูกจับแต่ยังไม่เข็ดหลาบ

ตร.ทางหลวง รวบมิจฉาชีพระดับตำนาน สวมรอยตัวแทนบริษัทขนส่งสินค้า ไปรับเงินว่าจ้างก่อนเชิดหนี เคยถูกจับมาแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบ
เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล. พ.ต.ท.ณัฐพงศ์ อำไพจิตร์ สวญ.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. พ.ต.ต.ศรัณยพงศ์ อ่อนสิงห์ สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. ร่วมจับกุม นายเต้ย หรือเต้ อายุ 34 ปี ตามหมายจับศาลแขวงนนทบุรี ข้อหา “ฉ้อโกง หรือ หลอกลวงโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ” ได้บริเวณริมถนนบรมราชชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ทั้งนี้ทราบว่านายเต้ย ผู้ต้องหารายนี้ มีพฤติกรรมแอบอ้างเป็นตัวแทนของบริษัทรับขนส่งสินค้า ทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับงานมาจากผู้ว่าจ้าง และไปติดต่อหาบริษัทรถขนส่งมาจัดส่งสินค้าให้ แต่ปรากฏว่าเมื่อรับเงินจากผู้ว่าจ้างมาแล้ว กลับไม่ยอมนำเงินมาจ่ายให้กับบริษัทรับขนส่งสินค้าแต่อย่างใด สร้างความเสียหายให้กับผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าที่ผ่านมามีผู้ตกเป็นเหยื่อถูกโกงเงินลักษณะดังกล่าวหลายราย บางรายเสียเงินตั้งแต่หลักแสนบาทไปจนถึงหลักล้านบาท เมื่อปี 2564 ผู้ต้องหาเคยถูกตำรวจจับในคดีฉ้อโกงมาแล้ว 1 ครั้ง ภายหลังพ้นโทษออกมากลับยังคงมีพฤติกรรมหลอกลวงเงินผู้คนเช่นเดิม จนถูกนำชื่อไปประกาศแจ้งเตือนภัยเป็นบุคคลอันตรายอยู่ในเว็บไซต์ Blacklistseller รวมถึงถูกแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมอีกหลายคดีจนมีการออกหมายจับ
จากพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคม ตำรวจทางหลวงจึงเร่งสืบหาเบาะแสที่ซ่อนตัว กระทั่ง ต่อมารับแจ้งเบาะแสมีผู้พบเห็น นายเต้ย ปรากฏตัวอยู่ริมถนนบรมราชชนนี ต.ศาลายา จึงเข้าจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน นายเต้ย ให้การรับสารภาพกระทำผิดดังกล่าวจริง จึงนำตัวส่ง สภ.ชัยพฤกษ์ ดำเนินคดีต่อไป