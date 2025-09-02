บุกรวบชายชาวไนจีเรย-ภรรยาชาวไทย ลอบเข้าไทยรับซื้อยาเสพติดที่สุขุมวิท ขายย่านศรีนครินทร์

กก.ดส. บุกรวบชายชาวไนจีเรีย พร้อมภรรยาชาวไทย ลอบเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ ก่อนไปรับยาเสพติดที่สุขุมวิท ขายต่อย่านศรีนครินทร์
เมื่อวันที่ 2 กันยายน พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น., พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผบช.น., พ.ต.อ.ศานติ กรเกษม ผกก.ดส., พ.ต.ท.วรปรัชญ์ วุฑฒิรักษ์, พ.ต.ท.มโรดม์ ขวัญเมือง, พ.ต.ท.ปียรัช เวสสะโกศล รอง ผกก.กก.ดส., ชุดปราบปรามยาเสพติด กก.ดส. นำโดย พ.ต.ต.ยศชนินทร์ ประเสริฐโสภา สว.กก.ดส.บช.น. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชปส.ดส. ได้จับกุมตัว พ่อค้ายา ชาวไนจีเรีย ซึ่งลักลอบเข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย พร้อมหญิงชาวไทย สองผัวเมีย คือ MR.UKWE VINCENT CHISOM อายุ 33 ปี สัญชาติไนจีเรีย และ นางสาวเกศินี หรือเล็ก อายุ 30 ปี
พร้อมด้วยของกลาง 1.ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคนหรือโคคาอีน) น้ำหนักรวมถุง ปริมาณทั้งสิ้น 99 กรัม, โทรศัพท์มือถือ จำนวน 3 เครื่อง ฯลฯ และตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด 3 รายการ รวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท
สืบเนื่องจากมีสายลับแจ้งเบาะแสว่าชาวต่างชาติคนดังกล่าวและเมีย มีพฤติกรรม ซื้อขายยาเสพติดในย่านสุขุมวิท ก่อนที่เจ้าหน้าที่กองกำกับการ สวัสดิภาพเด็กและสตรี สืบสวนแกะรอย จนสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ที่บริเวณห้องพักภายในคอนโดแห่งหนึ่ง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาทั้ง 2 ให้การรับสารภาพว่า เดินทางลักลอบเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติที่จังหวัดหนองคาย ก่อนจะมาซื้อยาเสพติดที่ย่านสุขุมวิท ไปจำหน่ายที่ย่านศรีนครินทร์ ส่วนฝ่ายหญิงเป็นผู้เช่าห้องและเปิดบัญชีในการรับโอนค้ายาเสพติด เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา ผู้ถูกจับที่ 1 และ 2 “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคนหรือโคคาอีน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจาย ในกลุ่มประชาชน” ผู้ถูกจับที่ 1 เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการได้รับอนุญาตสิ้นสุด
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมนำตัวผู้ถูกจับกุมทั้ง 2 รายพร้อมด้วยของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.สำโรงเหนือ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป