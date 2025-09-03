ประกาศรายชื่อ 42 ตร.สอบสวน ทำคดีดีเด่น ปี68 -10 รองสารวัตร 13 สารวัตร 12 รองผกก. 7ผกก.

ตร. ประกาศรายชื่อตำรวจสอบสวน-ผู้ทำหน้าที่คดีดีเด่นประจำปี 2568 จำนวน 42 นาย 10 รองสารวัตร 13 สารวัตร 12 รองผู้กำกับการ 7 ผู้กำกับการ
เมื่อวันที่ 2 กันยายน พล.ต.อ. นิรันดร เหลื่อมศรี รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมงานสอบสวน ลงนามในประกาศคณะกรรมการส่งเสริมงานสอบสวน เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน และผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี ดีเด่น ประจำปี 2568 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 1 กันยายน 2568 มีรายละเอียด ดังนี้
ตามโครงการยกย่องข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน และผู้ทำหน้าที่ สอบสวนคดี ดีเด่น ประจำปี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดให้มีการประเมินและคัดเลือก ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน และผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี ดีเด่น ระดับกองบังคับการ ระดับกองบัญชาการ และระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพและจูงใจให้ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน และผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี เกิดความกระตือรือร้น ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งใช้ประกอบการพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี นั้น
บัดนี้ การประเมินและคัดเลือกข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน และผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี ดีเด่น ในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ของหน่วยต่าง ๆ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการส่งเสริมงานสอบสวน จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน และผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี ดีเด่น ประจำปี 2568 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ทราบทั่วกัน ดังนี้
ระดับรองสารวัตร (สอบสวน) จำนวน 10 นาย ได้แก่
* 1.1 ร้อยตำรวจเอก วรพงษ์ ทองคำชู สถานีตำรวจนครบาลดินแดง กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล
* 1.2 ร้อยตำรวจเอก สุขสันต์ ปัสสาวะกัง สถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ตำรวจภูธรภาค 1
* 1.3 ร้อยตำรวจเอก สมพงษ์ คำเหมา สถานีตำรวจภูธรโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ตำรวจภูธรภาค 3
* 1.4 ร้อยตำรวจเอก สงวน สัตราศรี สถานีตำรวจภูธรคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรภาค 4
* 1.5 ร้อยตำรวจเอก ธนพล ศุภจารุนนท์ สถานีตำรวจภูธรป่าซาง จังหวัดลำพูน ตำรวจภูธรภาค 5
* 1.6 ร้อยตำรวจโท เรืองวิทย์ ทัศนาลัย สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตำรวจภูธรภาค 7
* 1.7 ร้อยตำรวจเอก นัฐพงษ์ พิบูลย์ สถานีตำรวจภูธรเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำรวจภูธรภาค 8
* 1.8 ร้อยตำรวจเอก เกียรติ พีรฉัตรปกรณ์ สถานีตำรวจภูธรคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ตำรวจภูธรภาค 9
* 1.9 ร้อยตำรวจโท กนกพล กล้ำศรี สถานีตำรวจภูธรพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ตำรวจภูธรภาค 3 กองกำกับการ 3 กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
* 1.10 ร้อยตำรวจเอกหญิง ปองชนก ศิริคุณ กลุ่มงานสอบสวนและขยายผล กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ระดับสารวัตร (สอบสวน) จำนวน 13 นาย ได้แก่
* 2.1 พันตำรวจโท เศรษฐวุฒิ ชาญสุข สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล
* 2.2 พันตำรวจโท ปัญญวัฒน์ คำศรี สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตำรวจภูธรภาค 1
* 2.3 พันตำรวจโท สำราญ พลไชย (หัวหน้างานคดี) สถานีตำรวจภูธรองครักษ์ จังหวัดนครนายก ตำรวจภูธรภาค 2
* 2.4 พันตำรวจตรี เดชฤทธิ์ ชอบเรียบร้อย
* 2.5 พันตำรวจโท นาวี แก้วก่า สถานีตำรวจภูธรฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรภาค 4
* 2.6 พันตำรวจตรี โชติวิทย์ ชุมวิสูตรรัตน์ สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรภาค 5
* 2.7 พันตำรวจโท นิรุจน์ พลอยศรี สถานีตำรวจภูธรตลุกดู่ จังหวัดอุทัยธานี ตำรวจภูธรภาค 6
* 2.8 พันตำรวจโท ธนภพ รัตนบุรี สถานีตำรวจภูธรกมลา จังหวัดภูเก็ต ตำรวจภูธรภาค 8
* 2.9 พันตำรวจโท อิสระพันธ์ สุรทิพย์ สถานีตำรวจภูธรตาเซะ จังหวัดยะลา ตำรวจภูธรภาค 9
* 2.10 พันตำรวจโท วิสูตร บุญยังมาก กองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
* 2.11 พันตำรวจตรีหญิง เกวลิน นิ่มนวล กลุ่มงานสอบสวนและขยายผล กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
* 2.12 พันตำรวจโท ปิติพัฒน์ ศรีธนาอภินันท์ กองกำกับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง
3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
* 2.13 พันตำรวจโท ชาญศิลป์ พิลุน กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ระดับรองผู้กำกับการ (สอบสวน) จำนวน 12 นาย ได้แก่
* 3.1 พันตำรวจโท สุทิน พุ่มพวง สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ ตำรวจภูธรภาค 1
* 3.2 พันตำรวจโท เนธิวัตร ภูบาลชื่น สถานีตำรวจภูธรสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตำรวจภูธรภาค 2
* 3.3 พันตำรวจโท ชาญศักดิ์ หลักคำ สถานีตำรวจภูธรไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ตำรวจภูธรภาค 3
* 3.4 พันตำรวจโท ประพนธ์ ภูจอมนิล สถานีตำรวจภูธรกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรภาค 4
* 3.5 พันตำรวจโท ภาสกร สุขะ สถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตำรวจภูธรภาค 5
* 3.6 พันตำรวจโท สิวะพรรษ์ ศรีหิรัญญะกุล กลุ่มงานสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ตำรวจภูธรภาค 5
* 3.7 พันตำรวจโท จิรายุ คชประดิษฐ์ สถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตำรวจภูธรภาค 7
* 3.8 พันตำรวจโท กิตติศักดิ์ เจริญรูป สถานีตำรวจภูธรพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำรวจภูธรภาค 8
* 3.9 พันตำรวจโท อาดัม รอเหมมัน สถานีตำรวจภูธรรามัน จังหวัดยะลา ตำรวจภูธรภาค 9
* 3.10 พันตำรวจโท รชต พัฒนพงษ์ กองกำกับการ 3 กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
* 3.11 พันตำรวจโทหญิง วิไลวรรณ อินทร์เกตุ กลุ่มงานสอบสวนและขยายผล กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
* 3.12 พันตำรวจโท เกริกไกร วีระเชาวภาส กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ระดับผู้กำกับการ (สอบสวน) จำนวน 7 นาย ได้แก่
* 4.1 พันตำรวจเอก สิทธิชัย ธัญญาบาล กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 กองบัญชาการตำรวจนครบาล
* 4.2 พันตำรวจเอก ชุมพล โพธิ์ศิริ กลุ่มงานสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ตำรวจภูธรภาค 3
* 4.3 พันตำรวจเอก สุระชัย จันทร์อ้วน กลุ่มงานสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ตำรวจภูธรภาค 4
* 4.4 พันตำรวจเอก สุทิน จิณะไชย กลุ่มงานสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ตำรวจภูธรภาค 5
* 4.5 พันตำรวจเอก ธนภณ เตชะตานลท์ กลุ่มงานสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ตำรวจภูธรภาค 7
* 4.6 พันตำรวจเอก เสวก บุญจันทร์ กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
* 4.7 พันตำรวจเอก อภิศิษฎ์ โรจน์อนนท์ กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง