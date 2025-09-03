พรุ่งนี้! รฟท.ส่งฝ่ายกม.ร้อง DSI เอาผิดกลุ่มบุคคล-จนท.รัฐ ถือครองที่ดินเขากระโดง

รฟท.เตรียมส่งฝ่ายกฎหมาย ร้อง DSI เอาผิดกลุ่มบุคคล-จนท.รัฐ ถือครองที่ดินเขากระโดง 4 ก.ย.นี้
เมื่อวันที่ 3 ก.ย. จากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผอ.กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม ดำเนินการสืบสวนเรื่องข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการครอบครองและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินบริเวณเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ อันอาจเป็นที่ดินของรัฐและเกี่ยวข้องกับกลุ่มคณะบุคคลหลายฝ่าย เป็นเรื่องสืบสวนที่ 97/2568 พร้อมให้ดำเนินการสอบสวนปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐาน ประสานเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงการทางรถไฟลำปลายมาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ก.ย.นี้ เวลา 14.00 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอให้ดำเนินการสอบสวนตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งความประสงค์ดำเนินคดีอาญากับกลุ่มบุคคลที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่รัฐอื่นในการเข้ายึดถือครอบครองที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณพื้นที่เขากระโดง ต.เสม็ด และ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
โดยขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ภายหลังได้รับการประสานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เรียบร้อยแล้วนั้น ในส่วนของกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นคณะพนักงานสืบสวนเรื่องที่ 97/2568 ดำเนินการสืบสวนเรื่องข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการครอบครองและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินบริเวณเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ อันอาจเป็นที่ดินของรัฐและเกี่ยวข้องกับกลุ่มคณะบุคคลหลายฝ่าย จะมี พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผอ.กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนรับเรื่องด้วยตัวเองในวันที่ 4 ก.ย. และเมื่อรับเรื่องแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการสอบปากคำผู้ร้องทุกข์ และนำเอกสารเข้าที่ประชุมคณะพนักงานสืบสวนเพื่อพิจารณาพยานหลักฐานต่าง ๆ ว่าเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษหรือไม่ หากกรณีเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ จะได้เสนอตามลำดับชั้นรับเป็นคดีพิเศษ เพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำผิดต่อไป