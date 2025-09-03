บิ๊กเต่า เปิดรายชื่อ ‘คนดัง’ จ่อเรียกให้ข้อมูลโยง เส้นเงินอลงกต ชี้แจงสัมพันธ์-นำเงินไปไหน

ตำรวจ เร่งตรวจสอบเส้นเงินอดีตหลวงพ่ออลงกต ด้าน พิงค์แพนเตอร์ เตรียมเข้าชี้แจง 8 ก.ย.
เมื่อวันที่ 3 กันยายน พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รองผบช.ก.) กล่าวความคืบหน้าคดีอลงกตการละคร ว่า ในตอนนี้ พนักงานสอบสวนกำลังเร่งดำเนินการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่ทางตำรวจตรวจพบความเชื่อมโยงทางเส้นเงิน ให้เชิญตัวเข้ามาหรือติดต่อให้ข้อมูลว่า เงินดังกล่าวมีความสัมพันธ์อย่างไร มีเจตนานำเงินไปทำอะไร
ซึ่งตอนนี้แบ่งผู้เกี่ยวข้องได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่พบเส้นเงินชัดเจนและอาจเป็นผู้เกี่ยวข้อง กลุ่มบรรดานักร้อง – วงดนตรี ได้แก่ วงพิงค์แพนเตอร์ ออร์เคสตรา , วินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง และอีกกลุ่ม คือเส้นเงินของบุคคลนั้นที่ไม่มีความชัดเจน ได้แก่ ถั่วแระ เชิญยิ้ม หรือ ศรสุทธา กลั่นมาลี , เจน ญาณทิพย์ หรือ เจนจิรา เรียบร้อยเจริญ , สมปอง นครไธสง
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ยังกล่าวอีกว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานภายใต้สังกัดบช.ก.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสืบสวนสอบสวนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทั้งหมดให้เรียบร้อย ก่อนจะมีความคืบหน้าภายในสัปดาห์หน้า เพราะยังมีบุคคลอื่นอีกหลายคนที่เข้าข่ายร่วมกระทำความผิดกับ อดีตหลวงพ่ออลงกต แต่จะมีใครบ้างขอไม่เปิดเผย
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวด้วยว่า ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 8 กันยายน นี้ ศูนย์ป้องกันปราบปรามภัยคุกคามและเสริมสร้างความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา จะมีประชุมหารือกันในเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆ ขณะที่ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน วงพิงค์แพนเตอร์และคนอื่นๆ ได้ติดต่อขอเข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อขอชี้แจงเรื่องที่ได้รับเงินจากอดีตหลวงพ่ออลงกตว่าได้มาอย่างไร