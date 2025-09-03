สยอง! นักกีฬาทีมชาติซ้อมพายเรือ เจอศพ ‘หญิงปริศนา’ ถูกฆ่ายัดกระเป๋า ใส่ดัมเบลถ่วงน้ำ
เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 3 กันยายน ร.ต.ท.มินทราทิตย์ ทองใส รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.ห้วยใหญ่ ได้รับแจ้งว่าพบกระเป๋าเดินทางถูกล่ามโซ่ ส่งกลิ่นเหม็นเน่า ลอยอยู่ในอ่างเก็บ คลองบางไผ่ หมู่ 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ แล้วพร้อมด้วย ตำรวจชุดสืบสวน ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน 2 ชลบุรี (พฐ.) แพทย์เวร และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา
ที่เกิดเหตุเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และเป็นสถานที่ฝึกซ้อม นักกีฬาทีมชาติเรือพาย ของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ สีดำ มีโซ่เหล็กพันล้อมรอบกระเป๋า และมีกลิ่นเน่าพุ่งออกมา
ร.ท.เกษมสิทธิ์ บริบูรณ์วศิน นักกีฬาเรือพายทีมชาติ ให้ข้อมูลว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพร้อมนักกีฬากว่า 20 คน ได้เดินทางมาฝึกซ้อมเรือพายเพื่อเตรียมสู้ศึกซีเกมส์ ระหว่างที่กำลังซ้อมอยู่บริเวณลู่สุดท้าย กลางอ่างอาบน้ำ ก็เจอกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ สีดำ มีโซ่ล่าม และมีเลือด-น้ำเหลืองไหลออกมา แถมยังมีกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งไปทั่วบริเวณ จึงตัดสินใจลากกระเป๋าเข้าฝั่ง ครั้งก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเมื่อวานที่ผ่านมา เลิกซ้อมช่วงประมาณหนึ่งทุ่ม ยืนยันว่าไม่พบกระเป๋า แต่พอมาช่วงเช้า ระหว่างที่ซ้อม ก็มาพบศพดังกล่าว
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบกระเป๋าเดินทางผ้าขนาดใหญ่ สีดำ ยี่ห้อ king safari มีโซ่เหล็ก กุญแจล็อกอย่างแน่นหนา ล็อกด้วยแม่กุญแจ โซ่ถูกรัดทับด้วยสายเคเบิลไทร์ 4 จุด และจุดล็อกซิปกระเป๋า 1 จุด ภายในกระเป๋ามีกลิ่นเน่าพุ่งออกมา
เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องมือตัดกุญแจออก เมื่อเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋าขึ้นมาตรวจสอบบนฝั่ง โดยมีการตัดแม่กุญแจออก แล้วเปิดกระเป๋าดูพบศพ หญิงสาว ไม่ทราบสัญชาติ อายุประมาณ 30 ปี ไม่สวมเสื้อ เปลือยท่อนบน นุ่งกางเกงขา 3 ส่วนสีครีม นอนขดตัวคุดคู้อยู่ในกระเป๋า
สภาพศพเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 5 วัน โดยทั้งที่ยังไม่สามารถตรวจสอบร่องรอยบาดแผลบนล่างของผู้ตายได้ นอกจากนี้ ช่องใส่ของด้านหน้ากระเป๋า พบแผ่นดัมเบล 9 แผ่น แบ่งเป็น ขนาด 5 กิโลกรัม 1 แผ่น, 2.5 กิโลกรัม 3 แผ่น, 1.5 กิโลกรัม 1 แผ่น และ 0.5 กิโลกรัม 4 แผ่น เจ้าหน้าที่จะเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เบื้องต้นตำรวจได้เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด รวมถึงกระเป๋าเดินทางที่พบร่างผู้ตาย เป็นกระเป๋าเดินทางกว้าง 50 เซนติเมตร หนา 30 เซนติเมตร สูง 85 เซนติเมตร ในกระเป๋ามีดัมเบลสภาพใหม่เอี่ยม 9 อัน ถ่วงอยู่ในช่องกระเป๋าหน้า
ส่วนศพยังไม่สามารถตรวจสอบร่องรอยของบาดแผลได้ โดยจะต้องส่งศพไปชันสูตรอย่างละเอียดละครั้ง ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อสรุปสาเหตุการตายที่แท้จริง เบื้องต้นคาดว่าน่าจะถูกฆาตกรรมแล้วนำศพยัดใส่กระเป๋านำมาถ่วงทิ้งน้ำ อำพรางคดี
อย่างไรก็ตาม ศพรายนี้ ลักษณะเดียวกันกับคดีฆ่ายัดศพหญิงสาวใส่กระเป๋าเดินทางสีแดงถ่วงน้ำ ในเขตท้องที่อำเภอบ้านฉาง เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งพฤติกรรมของคนร้าย ก่อเหตุในลักษณะเดียวกัน โดยมีการนำศพร่างผู้หญิงยัดใส่กระเป๋ากระเป๋าเดินทาง แล้วใช้แผ่นดัมเบลถ่วงน้ำหนัก เพื่อให้กระเป๋าจมน้ำได้ง่าย อีกทั้งจุดอ่างเก็บน้ำคลองไผ่ ห่างจากจุดที่พบศพหญิงสาวถูกฆ่ายัดใส่กระเป๋าแดง ห่างกันเพียง 14 กิโลเมตร
จากการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ไล่หาวงจรปิดที่เกิดเหตุไม่พบมีกล้องวงจรปิดแต่อย่างไรเจ้าหน้าที่ต้องออกหาบริเวณใกล้เคียงแต่ทางเข้าของอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่มีหลายเส้นทาง ต้องกระจายกำลังออกค้นหา ส่วนใครที่สงสัยว่ามีญาติหายไปก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สภ.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี