ป.ป.ช. ฟันจริยธรรม ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีต ส.ส.พปชร. คดีถือครองที่ดินสปก.โดยมิชอบ

ป.ป.ช. ฟันจริยธรรม พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีต ส.ส.พปชร. ปมถือครองที่ดิน สปก. โดยมิชอบ
เมื่อวันที่ 3 กันยายน นายสาโรจน์ พึงรำพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดคดีสำคัญกรณีเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการไต่สวน กรณีกล่าวหา พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ยึดถือและครอบครองที่ดิน ภ.บ.ท. 5 ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 2 งาน 88 ตารางวา ซึ่งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยมิชอบ ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่า พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ได้เข้ายึดถือและครอบครองที่ดินที่ตั้งอยู่บ้านหินชะโงก หมู่ที่ 5 (หรือบ้านปางสามัคคี หมู่ที่ 16 ในปัจจุบัน) ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 2 งาน 88 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐที่มีไว้เพื่อประโยชน์ในการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรไว้ทำกินตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
โดยภายหลังจากที่ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเข้าปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้แล้ว พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ยังคงยึดถือและครอบครองที่ดินดังกล่าวเรื่อยมา ทั้งที่ทราบดีว่าตนเองไม่มีคุณสมบัติที่จะมีสิทธิได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เนื่องจากไม่ได้เป็นเกษตรกรหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และมีเงินเดือนหรือมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพอยู่แล้ว
อีกทั้งเมื่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรได้ออกประกาศให้เกษตรกรหรือบุคคลที่ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินเดิม มายื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พันตำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ก็ยังคงเพิกเฉยไม่แจ้งการครอบครองหรือยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือส่งมอบที่ดินดังกล่าวคืนให้กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม นำไปดำเนินการจัดที่ดินให้กับเกษตรกรหรือผู้มีสิทธิตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินต่อไป การกระทำดังกล่าวของ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ จึงเป็นการยึดถือและครอบครองที่ดินของรัฐที่มีไว้เพื่อประโยชน์ในการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรไว้ทำกินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติว่า การกระทำของ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ฐานกระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อันมีลักษณะร้ายแรง ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 ข้อ 17 ประกอบข้อ 3 วรรคสอง และข้อ 27 วรรคสอง ให้เสนอเรื่องการกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามฐานความผิดดังกล่าว ต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 87
