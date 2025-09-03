ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด ‘เจ้าพนง.ที่ดิน’ สีคิ้ว สั่งแก้รังวัด เอื้อสนามกอล์ฟ ‘ประยุทธ มหากิจสิริ’ รุกป่า

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด ‘เจ้าพนง.ที่ดิน’ สีคิ้ว สั่งแก้รังวัด สนามกอล์ฟ ‘ประยุทธ มหากิจสิริ’ รุกป่า
เมื่อวันที่ 3 กันยายน นายสาโรจน์ พึงรำพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดคดีสำคัญกรณีเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายคณะไต่สวนเบื้องต้นเพื่อดำเนินการไต่สวน กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายกฤษณะพงศ์ พู่สกุลสถาพร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กับพวก สั่งแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในการรังวัดสอบเขตที่ดิน ตามหลักฐานโฉนดที่ดินเลขที่ 2186 และ 2192 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
สืบเนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด นายกฤษณะพงศ์ พู่สกุลสถาพร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กับพวก กรณีรังวัดสอบเขตและรังวัดแบ่งแยกที่ดินโฉนด และ น.ส.3 ก. บริเวณสนามกอล์ฟเมาน์เท่นครีก รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเด้นซ์ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในนามเดิมและแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์จำนวนหลายแปลงรุกล้ำที่ดิน ส.ป.ก. และที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ นายประยุทธ มหากิจศิริ กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน) กับพวก โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่าในการดำเนินการดังกล่าว มีการรังวัดที่ดินโฉนดเลขที่ 2186 และ 2192 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา แบ่งแยกในนามเดิมและแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์รุกล้ำที่ดิน ส.ป.ก. จึงให้ยกเหตุอันควรสงสัยขึ้นดำเนินการไต่สวนเป็นคดีนี้
จากการไต่สวนปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อปี พ.ศ. 2550 บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน) กับพวก ได้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 2186 เนื้อที่ 52-1-85 ไร่ และเลขที่ 2192 เนื้อที่ 77-2-85 ไร่ และที่ดินแปลงอื่นทั้งที่ มีเอกสารสิทธิและไม่มีเอกสารสิทธิในพื้นที่ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดทำเป็นสนามกอล์ฟโดยเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 และ 29 ตุลาคม 2551 นายประทีป แสวงลาภ ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำร้องขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 2186 และเลขที่ 2192 ในนามเดิมและแบ่งหักที่ดินเป็นทางสาธารณประโยชน์ และเป็นผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวอุษณา มหากิจศิริ ผู้ครอบครองที่ดินข้างเคียง ซึ่งเป็นที่ดิน ส.ป.ก. ให้ไประวังชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน
โดยในการรังวัดและนำชี้แนวเขตนั้น นายกฤษณะพงศ์ พู่สกุลสถาพร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว และนายเทียมศักดิ์ จินดา หัวหน้าฝ่ายรังวัด ได้สั่งการให้นายอุดม ไชยชะนะ นายช่างรังวัด ดำเนินการรังวัดโดยนำที่ดินนอกหลักฐานซึ่งเป็นที่ดิน ส.ป.ก. เข้ามารวมเป็นโฉนดที่ดินที่ขอรังวัดสอบเขต ทำให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 2186 มีเนื้อที่มากกว่าเดิม 15-2-69 ไร่ และที่ดินโฉนดเลขที่ 2192มีเนื้อที่มากกว่าเดิม 3-2-38 ไร่ และนายภักดี ภักดีเมฆ นายช่างสำรวจ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ไม่ได้เข้าร่วมระวังชี้แนวเขตตามที่รับมอบหมาย แต่กลับลงลายมือชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน
ต่อมาวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551นายกฤษณะพงศ์ พู่สกุลสถาพร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ได้สั่งแก้ไข รูปแผนที่และเนื้อที่ดินให้เป็นไปตามแนวเขตที่รังวัดซึ่งแตกต่างจากหลักฐานเดิม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้นายประยุทธ มหากิจศิริ และกลุ่มบริษัทในเครือ ในการนำที่ดินดังกล่าวไปจัดทำเป็นสนามกอล์ฟเมาน์เท่นน์ครีก รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเด้นซ์
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 1.การกระทำของ นายกฤษณะพงศ์ พู่สกุลสถาพร และนายเทียมศักดิ์ จินดา มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
2.การกระทำของนายภักดี ภักดีเมฆ มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
3. การกระทำของ นายประยุทธ มหากิจศิริ นายประทีป แสวงลาภ บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท โพสโค – ไทยน๊อคซ์จำกัด (มหาชน) นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็งกรรมการบริษัท และนางสาวอุษณา มหากิจศิริ มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิด และฐานความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
โดยให้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี และเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนการกระทำหรือคำสั่งอันมิชอบหรือเพิกถอนโฉนดที่ดิน เลขที่ 2192 และ 2186 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการทางวินัย ตามฐานความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 91 (1) และ (2) มาตรา 98 และมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ประกอบมาตรา 93 วรรคสอง แล้วแต่กรณี ให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแก้ไขแผนที่และเนื้อที่ในการรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมและแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 2192 และ 2186 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมิชอบ ให้กรมที่ดินทราบเพื่อดำเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขเอกสารสิทธิที่เกี่ยวข้อง ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 61 ต่อไป