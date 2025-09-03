ป.ป.ช. ฟัน ‘ผอ.ศูนย์สำรวจที่ดิน’ กับพวก ออกโฉนด ‘ล่วงหน้า’ ระบุเป็นไร่ยูคาฯ ทั้งที่เป็นภูเขา
เมื่อวันที่ 3 กันยายน นายสาโรจน์ พึงรำพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดคดีสำคัญกรณีเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายคณะไต่สวนเบื้องต้นเพื่อดำเนินการไต่สวน กรณีกล่าวหา นายวิสูตร หล่าสกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนักวิชาการที่ดินชำนาญการ กรมที่ดิน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดเลย – หนองบัวลำภู กับพวก ออกโฉนดที่ดินเลขที่ 54417 เลขที่ดิน 360 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่า เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2553 กระทรวงมหาดไทยมีประกาศ กำหนดให้จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา 58 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และกรมที่ดินได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ในพื้นที่จังหวัดเลย – หนองบัวลำภู
ประกอบด้วย นายวิสูตร หล่าสกุล นักวิชาการที่ดินชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจฯ นางกานต์ชนิต ชูอิฐจีน เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับการเดินสำรวจ นายสาโรจน์ สังข์เนตร นายช่างรังวัดชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้กำกับการรังวัด นายประจักษ์ โลกายุทธ์ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบสวนสิทธิ และนายมานพ สังข์ทิศา นายช่างรังวัดชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้เดินสำรวจรังวัด เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 นายชัยรัชต์พรหมมา ผู้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน ในท้องที่หมู่ที่ 5 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ได้นำเจ้าพนักงานที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งดังกล่าวทำการสำรวจพิสูจน์ที่ดิน
โดยรับรองว่าได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินที่ขอออกโฉนดเป็นไร่ยูคาลิปตัสเต็มพื้นที่ และไม่ใช่ที่เขา ที่ภูเขาที่สาธารณประโยชน์ ที่สงวนหวงห้าม และไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวร โดยมีนายนิยม ดวงศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากปวนลงลายมือชื่อรับรองแนวเขตที่สาธารณประโยชน์โดยมิได้ทำการตรวจสอบพื้นที่จริง มี นายบุญรักษ์ สารวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ลงลายมือชื่อรับรองการทำประโยชน์และรับรองแนวเขตที่ดินดังกล่าว ทั้งที่ที่ดินที่ขอออกโฉนดตั้งอยู่ในพื้นที่เขาหรือภูเขา และไม่มีการทำประโยชน์เต็มพื้นที่ตามที่นำเดินสำรวจ ต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน ประกอบกับขณะที่มีการเดินสำรวจ นายชัยรัชต์ พรหมมา ยังมิได้เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน
โดยปรากฏตามหลักฐาน ภ.บ.ท. 5 ว่า นายชัยรัชต์ พรหมมา ได้ซื้อที่ดินจากเจ้าของที่ดินเดิมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 แต่เจ้าพนักงานที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งดังกล่าวกลับเสนอให้มีการออกโฉนดที่ดิน และนายวิสูตร หล่าสกุล ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจฯ ได้ลงนามออกโฉนดที่ดินเลขที่ 54417 เลขที่ดิน 360 หน้าสำรวจ 5893 ระวาง IV 8818 ตำบลปากปวนอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เนื้อที่ 35 – 1 – 80 ไร่ ให้แก่นายชัยรัชต์ พรหมมา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 โดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 1.การกระทำของนายวิสูตร หล่าสกุล นางกานต์ชนิต ชูอิฐจีน นายสาโรจน์ สังข์เนตร นายประจักษ์ โลกายุทธ์ และนายมานพ สังข์ทิศา มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 และมาตรา 157 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
2.การกระทำของนายนิยม ดวงศรี มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบมาตรา 86 และมาตรา 157 และมีมูลความผิดตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 92
3.การกระทำของนายบุญรักษ์ สารวงษ์ มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบมาตรา 86 และมาตรา 157
4.การกระทำของนายชัยรัชต์ พรหมมา มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิด
ให้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และคำวินิจฉัยไปยัง อัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี และส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการทางวินัย ตามฐานความผิดดังกล่าวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 91 (1) (2) มาตรา 98 และมาตรา 98 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 วรรคสี่ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ให้แจ้งกรมที่ดินเพื่อดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 54417 เลขที่ดิน 360 หน้าสำรวจ 5893 ระวาง IV 8818 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เนื้อที่ 35 – 1 – 80 ไร่ ที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดินตามหน้าที่และอำนาจต่อไป