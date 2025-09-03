ก๊วนหมอแอร์ ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา คดีร่วมกันค้ายาเสียสาว ศาลนัดตรวจหลักฐาน 20 ต.ค.

ศาลสอบคำให้การก๊วนหมอแอร์ คดีร่วมกันค้ายาเสียสาว ทั้งหมดยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา นัดตรวจหลักฐานอีกครั้ง 20 ต.ค.
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ที่ห้องเวรชี้ ศาลนัดสอบคำให้การจำเลยคดีหมายเลขดำที่ ย1719/2568 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดียาเสพติดเป็นโจทก์ฟ้อง พ.ต.ท.พญ.อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล หรือหมอแอร์ กับพวก 12 คน จำเลยในข้อหาสมคบโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน ร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ (โซลพิเดม อัลพราโซแลมและฟลูไนตราซีแพม) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 (โคลซีนาแพมและคลอราซีเพต) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นข้าราชการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด 23 ราย โดยอีก 11 รายอยู่ในระหว่างการดำเนินการควบคุมตัวมาดำเนินคดี และพนักงานอัยการสำนักงานคดียาเสพติดได้นำตัวผู้ต้องหาบางส่วน ซึ่งในจำนวนนี้มี พ.ต.อ.พญ.อัญชุลีรวมอยู่ด้วย มาส่งฟ้องต่อศาลอาญาเมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา
โดยในชั้นสอบสวนจำเลยและพวกทั้งหมด 12 คน ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จากนั้นศาลได้สอบคำให้การจำเลยว่าจะรับสารภาพหรือปฏิเสธ ปรากฏว่า พ.ต.อ.พญ.อัญชุลีและพวกยังยืนยันให้การปฏิเสธ โดยศาลได้นัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 20 ตุลาคม 2568 เวลา 09.00 น.