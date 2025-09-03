รวบหัวหน้าหมวดซ่อมการท่าเรือ อ้างป่วย สาดกระสุนมั่ว ทำเจ็บ 2 ค้นห้องเจอปืน-กระสุนเพียบ

ตร.บางนา รวบหัวหน้าหมวดซ่อมงานโครงสร้างการท่าเรือ สาดกระสุนมั่ว ใส่กระสุนถูกผู้โดยสาร แท็กซี่บาดเจ็บ อ้างทำไปด้วยความเครียด
เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ต.อ.สุรพงษ์ สุขแย้ม ผกก.สน.บางนา พ.ต.ท.นพรัตน์ นันทภูริศ รอง ผกก.ป.สน.บางนา พ.ต.ท.สมชัย คงคานนท์ รอง ผกก.สส.สน.บางนา พ.ต.ท.นพดล จำปีแขก สว.สส.ฯ, พ.ต.ท.ภัตธนสันต์ เก่งเขตรกิจ สว.สส.สน.บางนา พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน ร่วมกับ ชุด ปพ.บก.น.5 นำโดย ร.ต.อ.กิตติธัช รอดประสิทธิ์ รอง สวป.สน.ทองหล่อ และ ชุด MPB Basic S.W.A.T. สน.บางนา นำโดย ร.ต.อ.สุรพงษ์ รัตนวงศ์สวัสดิ์ รอง สว.สส.สน.บางนา
ร่วมกันปิดล้อมตรวจค้น คอนโดแห่งหนึ่ง ในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยสามารถจับกุมตัว นายสราวุธ (สงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี หัวหน้าหมวดซ่อมงานโครงสร้าง กบ.ฝน. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ตามหมายค้นศาลอาญาพระโขนงที่ ค.120/2568 ลงวันที่ 2 ก.ย.68 พร้อมด้วยของกลาง
1.อาวุธปืนลูกซองเดี่ยวยาว เบอร์ 12 สีดำ ยี่ห้อ COMMANDO เลขประจำปืน 183111992 เครื่องหมายทะเบียนปืน กท62702270 จำนวน 1 กระบอก
2.เครื่องกระสุนปืน ลูกซองเบอร์12 7 นัด
3.อาวุธปืน รีวอลเวอร์ (ไทยประดิษฐ์) ขนาด .32 1 กระบอก
4.เครื่องกระสุนปืน ขนาด .32 จำนวน 34 นัด
5.ปลอกเครื่องกระสุนปืน ลูกซองเบอร์ 12 จำนวน 1 นัด
6.ปลอกเครื่องกระสุนปืน ขนาด .32 จำนวน 34 นัด
โดยแจ้งข้อกล่าวหา “มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต”นำตัวไปสอบสวนที่สน.บางนา
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 ส.ค. เวลาประมาณ 21.38 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางนา ได้รับแจ้งว่า มีรถยนต์แท็กซี่ โตโยต้าโคโลล่า สีเขียว-เหลือง ทะเบียน 1มค9829 กรุงเทพมหานคร มี นายพรม อายุ 43 ปี เป็นผู้ขับขี่ ถูกยิงบริเวณด้านซ้ายของตัวรถเป็นรูจำนวน 7 รู กระจกประตูหลังด้านซ้ายแตก เป็นเหตุให้รถยนต์เสียหาย และมี นายปราโมทย์ อายุ 48 ปี ผู้โดยสาร ได้รับบาดเจ็บ ถูกกระสุนยิงเข้าที่แขนซ้าย 1 แผล เหตุเกิดขณะที่ นายปราโมทย์ เรียกรถแท็กซี่จาก ซอยแบริ่ง จะให้ไปส่งที่บ้านพักย่านฝั่งธนฯ แต่ขณะที่ชลอรถเพื่อเข้าด่านเก็บเงินบางนา แขวงและเขตบางนา กรุงเทพฯ กระจกด้านหลังซ้ายเกิดแตกและตัวรถได้รับความเสียหาย
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.บางนา จึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ และสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานร่วมกับสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เชื่อว่า ผู้เสียหายถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกซอง มาจากห้องของนายสราวุธ จึงได้ขอหมายค้นศาลอาญาพระโขนง ซึ่งศาลได้อนุมัติหมายค้นที่ ค.120/2568 ลงวันที่ 2 ก.ย.68 เข้าตรวจค้นห้องพักจนสามารถจับกุมตัวนายสราวุธ ได้พร้อมของกลางดังกล่าว
จากการสอบสวนนายสราวุธ ให้การอ้างว่า ปืนของกลางพร้อมกระสุนปืนดังกล่าวเป็นของตนจริง และในวันเวลาที่เกิดเหตุได้ยิงกระสุนปืนลูกซอง จากหน้าต่างหลังห้องพัก ไปบริเวณกำแพงและต้นไม้ เนื่องจากอาการเครียดจากโรคจิตเวช จึงนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.บางนา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป