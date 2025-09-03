ตำรวจภูธรภาค 1 อบรมโครงการ CIP CONNECT เสริมศักยภาพงานสืบสวน
เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่โรงแรมสุพร แกรนด์ โฮเต็ล จว.อ่างทอง พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1(ผบช.ภ.1 )พล.ต.ต.นราเดช ทิพย์รักษ์ รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.วรชาติ แสนคำ ผบก.สส.ภ.1 พร้อมด้วย รอง ผบก.สส.ภ.1 และ ข้าราชการตำรวจสายงานสืบสวนในสังกัด ภ.1 ร่วมพิธีเปิดโครงการความร่วมมือด้านการสืบสวนสอบสวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสืบสวนของตำรวจภูธรภาค 1 (Criminal Investigation Partnership Connect) CIP CONNECT
โดยการอบรมดังกล่าวจัดอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2568 เพื่อนำเทคนิควิธีการสืบสวน ในยุคติจิตอล โซเซียลมีเดีย ให้ทันอาชญากรรม ทั้งออนไลน์ ออนกราว ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มาถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน ทั้ง 9 จังหวัดในสังกัด ภ. 1 เป็นการติดอาวุธ ทางความคิด ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน เพื่อใช้ในการป้องกันปราบปราบการกระทำผิด ก่อนเกิดเหตุ และติดตามจับกุม ผู้ก่อเหตุหลังก่อเหตุ เพื่อปกป้อง คุ้มครองประชาชน ไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม เป็นที่เชื่อมั่น ศรัทธาของประชาชน ในพื้นที่ ดังคำว่า ตำรวจภาค 1 เป็นหนึ่ง พึ่งได้ ทันสมัย ดูแลความปลอดภัย เพื่อประชาชน