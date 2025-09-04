ยอดเงินคดีอลงกตพุ่งหมื่นล้าน ‘นักร้อง-ตลก’ นัดให้ข้อมูล 8 ก.ย. ไร้เงา ‘เจน ญาณทิพย์’

บิ๊กเต่า เผย นักร้อง-ตลก-นักธรุกิจ จ่อเข้าพบให้ข้อมูลเอี่ยวเงินวัดพระบาทน้ำพุ 8 ก.ย.นี้ ระบุ ถั่วแระ ติดต่อมาแล้ว แต่ไร้เงา ‘เจน ญาณทิพย์’
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 กันยายน ที่รัฐสภา พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความคืบหน้าคดีทุจริตเงินวัดพระบาทน้ำพุ ที่จะมีการเชิญกลุ่มนักร้องและศิลปินตลก ว่า มีกลุ่มนักร้อง 4 คน กลุ่มตลก และนักธุรกิจคนหนึ่งที่ติดต่อมาแล้ว ประมาณวันที่ 8 ก.ย.นี้ ช่วงบ่ายจะมาพบตน ส่วนถั่วแระ เชิญยิ้ม หรือ ศรสุทธา กลั่นมาลี ก็ได้ติดต่อมาแล้ว แต่เจน ญาณทิพย์ ยังไม่ได้ติดต่อมา ต้องรอดูว่าจะติดต่อมาเมื่อไหร่
ทั้งนี้ ทุกคนที่ประสานมาถือว่ามีส่วนพัวพัน เกี่ยวข้อง เพราะตนมองว่าเงินทุกก้อนไม่ได้อยู่ที่วัดแห่งเดียว แต่อยู่กับบริวารที่เข้าไปหาผลประโยชน์ ซึ่งเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปคลี่คลายปัญหาที่เป็นข้อสงสัย ในเรื่องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเงิน ไม่ว่าจะเป็นการยืม หรือเงินที่ไปช่วยบริหาร การที่ไปเอาเงินวัดออกมา
“ผมคิดว่าทุกคนที่มีจิตศรัทธาที่ให้ไป เจตนาเพื่อช่วยผู้ยากไร้ เชื่อว่าการให้ส่วนตัวกับ นายอลงกต พูลมุข หรืออดีตพระอลงกต เยอะมาก พระย่อมรู้ดีอยู่กับใจว่า บางคนที่ไปยืมเงินตอนที่เป็นพระ ก็รู้ว่าเป็นการยืมเงินวัด คนที่ให้ยืมไปก็ผิด ส่วนคนที่ยืมจะผิดหรือไม่ผิดก็ขอดูเหตุผล และเจตนาก่อน” พล.ต.ต.จรูญเกียรติกล่าว
พล.ต.ต.จรูญเกียรติกล่าวจต่อว่า เรื่องเส้นเงินว่าไปถึงใครนั้นมีการสอบปากคำตลอด คิดว่าจะมีความคืบหน้าในเร็ววันนี้ ส่วนยอดเงิน ที่ดิน บริษัท มูลนิธิ มีการหมุนเวียนเป็นหมื่นล้านแน่ แต่จะแตะตรงไหนยังไม่รู้ ส่วนผู้เกี่ยวข้องคิดว่าน่าจะ 20-30 คน