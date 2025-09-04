ตะลึง รวบ บ.ประกันรถ ทำให้กว่า 200 อู่ ลวงขายแพคเกจเก๊ ฮุบเบี้ยประกัน 30 ล้าน เหยื่ออื้อ

ปอศ.ปิดสวิตช์บริษัทประกันทิพย์ ขายเพคเกจประกันสุขภาพรถมือสอง จ้างเมสเซนเจอร์ 500 บาท สวมบทเจ้าของเก๋งหรูนำรถไปซ่อม พบเหยื่อ 500 ราย ฮุบเบี้ยประกันกว่า 30 ล้าน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 กันยายน พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ.พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4 บก.ปอศ. ร่วมแถลงจับกุม นายอัศนัย อายุ 36 ปี น.ส.ณัฐปภัสร์ อายุ 42 ปี นายพัศพงศ์ อายุ 26 ปี ผู้ต้องตามหมายจับศาลอาญา ที่ 4974-6/2568 ลงวันที่ 29 ส.ค.68 ข้อหา “ร่วมกันเป็นผู้รับประกันภัยโดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย,นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน”
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิกล่าวว่า เมื่อเดือนพฤษภาคม 2568 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รับร้องเรียนจากผู้เสียหายที่ซื้อรถจากเต็นท์รถมือสองย่านบางแคและนนทบุรี ซึ่งเสนอแพคเกจ “ประกันสุขภาพรถยนต์/รับประกันคุณภาพรถยนต์มือสอง” ของบริษัท มายคาร์ เซอร์วิส พลัส 1989 จำกัด ที่รับประกันอะไหล่รถของลูกค้า พร้อมเก็บเบี้ยประกัน จำนวน 28,000 บาท
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิกล่าวต่อว่า ภายหลังมีรถของผู้เสียหายเกิดอาการผิดปกติ เช่น เครื่องสะดุด เกียร์มีปัญหา หัวฉีดขัดข้อง จึงนำรถไปส่งซ่อมที่อู่ในเครือ แต่บริษัทปฏิเสธความรับผิดชอบ ไม่รับเคลมอ้างว่าราคาสูงเกินมาตรฐาน และอยู่นอกเงื่อนไขความคุ้มครอง ตนจึงสั่งการให้สืบสวนจนพบว่าบริษัทมายคาร์ฯนั้นจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อปี 2565 มีนายอัศนัย น.ส.ณัฐปภัสร์ และนายพัศพงศ์ เป็นกรรมการของบริษัท
มีพฤติกรรมเสนอขายแพคเกจประกันสุขภาพรถยนต์/รับประกันคุณภาพรถยนต์มือสอง” ผ่านเต็นท์รถมือสองต่างๆ กว่า 20 เต็นท์ อ้างว่ามีอู่ในเครือข่ายกว่า 200 แห่ง เบี้ยประกันตั้งแต่ 9,000-100,000 บาท ให้ความคุ้มครองสูงสุด 3 แสนบาท ซึ่งมีลักษณะเป็นประกันภัย ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจฯ จากรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง แต่ไม่พบว่าบริษัทดังกล่าวมีใบอนุญาตแต่อย่างใด
ด้าน พ.ต.อ.กริชกล่าวว่า นอกจากนี้ ยังพบว่าบริษัทมีการเผยแพร่คลิปโฆษณา ผ่านเพจเฟซบุ๊ก MY CAR Service PLUS ปรากฏคลิปชายไทยอ้างตัวเป็นเจ้าของรถเก๋ง BMW นำรถไปซ่อมและได้รับความคุ้มครองจากประกันสุขภาพรถ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่จากการตรวจสอบพบชายคนดังกล่าวมีอาชีพเป็นแค่เมสเซนเจอร์ ได้รับการว่าจ้างจากนายอัศนัย กรรมการของบริษัท ให้ถ่ายคลิปโฆษณาแลกเงินค่าจ้างแค่ 500 บาท โดยที่ไม่ใช่เจ้าของรถตัวจริง
พ.ต.อ.กริชกล่าวด้วยว่า จากการตรวจสอบข้อมูลบริษัท พบเงินหมุนเวียนกว่า 30 ล้านบาท มาจากผู้ทำประกัน จำนวน 259 ราย และกลุ่มเต็นท์รถคู่สัญญา จำนวน 52 ราย ซึ่งกรรมการทั้ง 3 รายนำไปใช้ส่วนตัว ไม่ได้จัดการกองทุนความเสี่ยง หรือกันเงินสำรองค่าสินไหมแต่อย่างใด จึงเข้าจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย และตรวจค้นบริษัทของผู้ต้องหา ตั้งอยู่ในพื้นที่ เขตหนองแขม กทม.และ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
และเข้าตรวจสอบเต็นท์รถมือสองอีก 2 แห่ง ย่านบางแค และนนทบุรี ที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องด้วย
นอกจากนี้ จากการตรวจค้นบริษัทพบมีที่ตั้งเป็นทาวน์โฮม ไม่มีพนักงานหรือการประกอบกิจการแต่อย่างใด จึงตรวจยึดพยานหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเอาไว้เป็นหลักฐานต่อไป
สอบสวนผู้ต้องหา ให้การภาคเสธ ยอมรับเพียงว่าบริษัท ของตนเปิดดำเนินธุรกิจรับรองคุณภาพกับเต็นท์รถมือสอง รวมทั้งให้บริการซ่อมบำรุงและเซอร์วิสรถจากเต็นท์รถยนต์มือสองเท่านั้น จึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. ดำเนินคดีต่อไป