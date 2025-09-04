บุกรวบ อดีตเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ปลอมบิลเงินสด ยักยอกค่าส่งนสพ.

ป.ป.ท. ประสาน ตำรวจ บก.ปปป. จับกุมอดีตเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนปลอมเอกสารจัดจ้างส่งหนังสือพิมพ์และเอกสารบิลเงินสด ยักยอกเงินเกือบหนึ่งแสนบาท
เมื่อวันที่ 4 กันยายน ภายใต้การอำนวยการของ นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายเอกชัย เกษมสุขธวัช รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และ พ.ต.ท.สราวุธ คำเหลือง ผู้อำนวยการกองอำนวยการต่อต้านการทุจริต มอบหมายให้ พ.ต.ต.จักรกฤษณ์ ประจันพล ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการด้านคุ้มครองพยาน นายโสภณ ธีระวงศ์ภิญโญ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ และนายปิยพนธ์ เปรมโยธิน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปปป. นำโดย พ.ต.ท.สุรเชษฐ์ เดชะพันธ์ รอง ผกก.2.บก.ปปป. ติดตามจับกุม นางสาว จ. (นามสมมติ)
ผู้ต้องหาหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ที่ จ.58/2568 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 ในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 4 มาตรา 11 ประกอบ ประมวลกฎหมายอาญา 91 เมื่อครั้งผู้ต้องหาตามหมายจับดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทำการปลอมเอกสารใบเสนอราคา ใบส่งมอบงาน และใบเสร็จรับเงินการจัดจ้างส่งหนังสือพิมพ์ และปลอมบิลเงินสด การจ้างส่งเอกสารแผ่นพับและคู่มือ ยักยอกเงินเป็นจำนวนรวม 89,608.50 บาท
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด แต่ผู้ต้องหาไม่ไปพบพนักงานอัยการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลตามกำหนดนัด พนักงาน ป.ป.ท. จึงได้ขอออกหมายจับเพื่อติดตามตัวผู้ต้องหามาฟ้องคดีต่อศาล
ทั้งนี้จากการสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีมาทำงานอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งบริเวณถนนรามอินทรา เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. จึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทำการจับกุม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568 นำตัวผู้ต้องหาส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป