ไตรรงค์ เตือนปชช.ระวังโอนเงินผ่าน TikTok อย่าหลงเชื่อคิวอาร์โค้ด ลวงลงทุน

ไตรรงค์ ย้ำ ปชช.ต้องระวังโอนเงินผ่าน TikTok – อย่าหลงเชื่อ QR Code ลวงลงทุน
เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ศูนย์บริหารเหตุการณ์แก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์นานาชาติ (ผบ.ศกค.) หรือ IAC สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท./ที่ปรึกษา ศกค. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช สอท , ผู้แทน ธปท., ผู้แทน กลต., ผู้แทน กสทช, ผู้แทน ETDA, ผู้แทน PDPC, จนท.ฝ่ายประสานธนาคารฯ, จนท.ชุดวิเคราะห์ข้อมูล, platforms : lazada, shopee, TikToKpayment gateway : ShopeePay, 2C2P , Omise , pay solution, advance mpay, TrueMoney, UnionPay ,Line pay, 123service, Kasikorn Global Payment, ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ : AIS, TRUE ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ปัญหากรณีซื้อของ /เติมเงินผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ แล้วมีการขอคืนเงิน (Refund) โดยคืนให้กับบุคคคลอื่น และ การโอนเงินให้นิติบุคคลในต่างประเทศ Non-resident Qualified Company (NROC) รวมทั้งแนวทางการป้องกันกรณีซื้อของ/เติมเงินผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ แล้วมีการขอคืนเงิน (Refund) โดยคืนให้กับบุคคลอื่น และแนวทางการติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาเพื่อส่งคืนให้กับพนักงานสอบสวน
พล.ต.ท.ไตรรงค์ เปิดเผยว่าฝากเตือนประชาชน ขณะนี้มิจฉาชีพมาแนวใหม่ ซื้อของใน TikToK ก็จะมีช่องทางการโอนเงิน สำหรับใครที่ชอบโอนเงินผ่าน QR Code ขอให้เปลี่ยนจากการโอนเงินในลักษณะดังกล่าว มาเป็นการโอนเงินผ่านเลขบัญชี จะเป็นการดีที่สุดเนื่องจากสามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อของบุคคลดังกล่าวนั้น ตรงกับบุคคลที่ตนเองต้องการโอนเงินให้หรือไม่ ถ้าเป็นคิวอาร์โค้ด บางครั้งเมื่อสแกนเข้าไป ก็จะขึ้นเป็นการลงทุน ไม่ใช้เป็นการซื้อของ การที่ต้องการจะลงทุนในโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการเทรดหุ้น เทรดทอง ควรจะลงทุนกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือหรืออาจจะประสานไปยังธนาคารที่เปิดบัญชีอยู่ เพราะตอนนี้ทุกธนาคารจะมีบริษัทที่เปิดให้ลงทุนทางด้านนี้ เพื่อให้ท่านได้พิจารณาหลากหลายบริษัท
นอกจากนี้บริษัทดังกล่าว ยังมีความปลอดภัยอย่างแน่นอน ซึ่งจะแตกต่างกับการรู้จักคนในโลกออนไลน์ ซึ่งมีโอกาสที่จะเจอมิจฉาชีพสูง ขณะเดียวกันได้มีนางสาวรัตติยา เตียวตระกูล ประธานมูลนิธิ วอชด็อก ไทยแลนด์ ได้นำผลไม้เข้าขอบคุณ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท.ที่ช่วยติดตามตัววัยรุ่นรายหนึ่ง จับลูกหมาโยนลงน้ำวนซ้ำหลายครั้ง และหัวเราะอย่างสนุกสนาน หลังจากที่มูลนิธิวอชด็อกไทยแลนด์ ได้โพสต์เรื่องราวลงโซเชี่ยล จนหนุ่มที่ปรากฏในคลิปได้ติดต่อผ่านทางมูลนิธิฯ แจ้งยอมรับผิดและขอโทษ พร้อมบอกน้องหมาปลอดภัยดี