เกลือเป็นหนอน! รวบ รปภ.แสบ ลักเหล็กโรงงานขาย เสียหายกว่า 9 ล้านบาท

กองปราบรวบ รปภ.แสบ ลักเหล็กโรงงานขาย เสียหายกว่า 9 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 4 กันยายน พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย ผกก.6 บก.ป.พ.ต.ท.ธนาคาร อุชณรัศมี สว.กก.6 บก.ป. จับกุม นายเสนีย์ (สงวนนามสกุล) อายุ 56 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดนาทวี ที่ จ.16/2568 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2568 ข้อหา “ลักทรัพย์นายจ้างโดยใช้ยานพาหนะ หรือ รับของโจร” ได้ที่หน้าบ้านพักแห่งหนึ่ง ม.3 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
สืบเนื่องจากเมื่อปี 2567 ขณะที่ นายเสนีย์ ยังทำงานเป็นพนักงาน รปภ. ดูแลโกดังเก็บสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ อ.นาทวี จ.สงขลา ได้ก่อเหตุขโมยโซ่ลำเลียงของโกดังออกไปขาย โดยทำเช่นนี้มาแล้วจำนวนหลายครั้ง สร้างความเสียหายคิดเป็นเงินรวมกว่า 9 ล้านบาท ภายหลังมีการตรวจสอบพบทางบริษัทจึงส่งตัวแทนเข้าแจ้งความดำเนินคดีไว้ที่ สภ.คลองแงะ จนมีการออกหมายจับ
แต่ระหว่างนั้น นายเสนีย์ เกิดทราบเรื่องว่ากำลังจะถูกดำเนินคดี จึงชิงหลบหนีออกนอกพื้นที่ กระทั่งต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมทราบว่าปัจจุบันนายเสนีย์ ได้หนีมาซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ จ.สตูล จึงนำกำลังตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวนนายเสนีย์ ให้การรับสารภาพ ว่าได้ก่อเหตุขโมยโซ่เหล็กในโกดังออกไปขายจริง ทำมาแล้วหลายครั้ง ได้เงินครั้งละ 4-5 พันบาท เบื้องต้นจึงนำตัวส่ง สภ.คลองแงะ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป