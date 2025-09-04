รวบ 2 สาวหาดใหญ่ ลอบขายบุหรี่ไฟฟ้า คาคอนโดย่านบางซ่อน

สืบนครบาล-ตำรวจเตาปูน รวบ 2 สาวหาดใหญ่ลักลอบขนของจากชายแดนใต้แอบขายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านไลน์ คาคอนโดย่านบางซ่อน
เมื่อเวลาประมาณ 07.00 น. วันที่ 4 กันยายน พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผบช.น. ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแลงานยาเสพติด พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส. บช.น. พ.ต.อ.ฤทธี ปานดำ รอง ผบก.สส. บช.น. พ.ต.อ.วิชิต ถิรขจรวงศ์ ผกก.สืบสวน 1 บก.สส.บช.น. พ.ต.ท.เอกศิษฐ์ วรกิตติ์ฐากรณ์ รอง ผกก.สืบสวน 4 ปฏิบัติราชการ รอง ผกก.สืบสวน 1 บก.สส.บช.น. พ.ต.ท.พีรบูรณ์ แก้วดู รอง ผกก.สืบสวน 1 บก.สส.บช.น. และ พ.ต.อ.เด่นโดม ลาภานันต์ ผกก.สน.เตาปูน ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.เอกศิษฎ์ วรกิตติ์ฐากรณ์ รอง ผกก.สส.4ฯ ปฏิบัติราชการแทน รอง ผกก.สส.1 บก.สส.บช.น., พ.ต.ท.กิตติพันธ์ แท่นตั้งเจริญชัย รอง ผกก.ป.สน.เตาปูน, พ.ต.ท.สุนทร ทองพงษ์เนียม สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.บช.น. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนคดีอาญารุ่นที่ 117 ชุดปฏิบัติการที่ 1 ได้ร่วมกันจับกุม 1.น.ส.ชุติกาญจน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 21 ปี น.ส.วิรัญชนา (สงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี อยู่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
พร้อมด้วยของกลาง หัวพอตบุหรี่ไฟฟ้า ยี่ห้อ Relx กลิ่น Menthol Xtra จำนวน 15 หัว หัวพอตบุหรี่ไฟฟ้า ยี่ห้อ Relx กลิ่น Mint Freeze จำนวน 67 หัว บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง ยี่ห้อ Bar 9 k กลิ่น Pink Berry จำนวน 2 ตัว บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง ยี่ห้อ Bar 9 k กลิ่น Menthol Freeze จำนวน 4 ตัว บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง ยี่ห้อ Bar 9 k กลิ่น Grape Aloe จำนวน 2 ตัว บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง ยี่ห้อ Bar 9 k กลิ่น Apple Aloe จำนวน 1 ตัว บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง ยี่ห้อ Bar 9 k กลิ่น Grape Lychee จำนวน 1 ตัว บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง ยี่ห้อ Bar 9 k กลิ่น Peach Strawberry จำนวน 1 ตัว บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง ยี่ห้อ Bar 9 k กลิ่น Sour Gummy จำนวน 1 ตัว ถุงก้นตั้งดราฟ 2 ชั้น บรรจุในถุงพลาสติกใส จำนวน 24 ถุง (สำหรับการบรรจุแยกขายให้กับลูกค้าที่กระเป๋ากางเกงอุปกรณ์ใช้ติด อาทิ สติกเกอร์ เทปกาว โทรศัพท์ 1 เครื่อง ไอแพด 1 เครื่อง หัวพอตบุหรี่ไฟฟ้า ยี่ห้อ Relx กลิ่น Menthol Xtra จำนวน 20 หัว บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง ยี่ห้อ Bar 9 k กลิ่น Doublemint จำนวน 2 ตัว บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง ยี่ห้อ Bar 9 k กลิ่น Grape lychee จำนวน 1 ตัว บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง ยี่ห้อ Bar 9 k กลิ่น Blue Ice จำนวน 2 ตัว
จับกุมได้ที่ห้องพัก ในคอนโดย่านบางซ่อน กรุงเทพมหานคร ตามหมายค้นศาลอาญา ที่ 716/2568 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2568
สืบเนื่องจากจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ดำเนินการสืบสวนติดตามจับกุมผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ปราบปรามยาเสพติดตามนโนบาย กวาดล้างยาเสพติดเชิงรุกทุกพื้นที่ (Thailand Zero Drugs) เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบนครบาล สายตรวจสน.เตาปูน และนักเรียนอบรมหลักสูตรสืบสวน 117 ขยายผลสืบทราบว่ามีการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าจึงได้ขออนุมัติหมายค้นเพื่อทำการตรวจค้น จากการตรวจสอบพบบุหรี่ไฟฟ้ากว่า 70 ชิ้น และอุปกรณ์ต่างๆ จากสอบสวนหญิงสาว 2 คนรับสารภาพเป็นเด็กหาดใหญ่นำของมาคาดว่ามาจากประเทศมาเลเซียขึ้นมาขายได้ประมาณ 4-5 เดือน ขายผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
เบื้องต้นแจ้งข้อหา “ร่วมกันช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย เอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาตฯ (มาตรา 242 พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560) ตามพ.ร.บ.ศุลกากรพ.ศ. 2560 มาตรา 246 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83” ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน สน.ดุสิต เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป