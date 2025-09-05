โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ นายพลตำรวจ – แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
เมื่อวันที่ 5 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 100 ราย ดังนี้
ทั้งนี้ยังมีประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรจให้ดำรำตำแหน่งต่าง 289 ราย
