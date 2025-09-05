รวบคาราโอเกะชัยภูมิ ลอบนำเด็กต่ำ 18 ค้าบริการ เจ้าของร้านรับสารภาพหลังปคม.ล่อซื้อ

ปคม.แฝงตัวล่อซื้อ-จับกุมคาราโอเกะเมืองชัยภูมิ ลอบนำเด็กอายุต่ำ 18 ค้าบริการ สอบเจ้าของร้านยอมรับสารภาพ
เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ต.อ.ศราวุธ จันต๊ะวงค์ ผกก.3 บก.ปคม. พ.ต.ท.ประเวศน์ แสงพรหม สว.กก.3 บก.ปคม. นำกำลังเข้าตรวจสอบร้านชบาแก้วคาราโอเกะ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ หลังรับแจ้งเบาะแสว่าลักลอบนำเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี มาค้าประเวณี
ต่อมาเจ้าหน้าที่จึงส่งสายลับแฝงตัวเข้าไปใช้บริการ โดยทำทีสั่งอาหารและเครื่องดื่มมานั่งดื่มกิน ระหว่างนั้นน.ส.ศิรดา หรือ เจ้นก อายุ 48 ปี เจ้าของร้าน ได้มาเสนอขายบริการทางเพศของเด็กสาวในร้าน คือ น.ส.บี (นามสมมติ) อายุ 17 ปี ราคา 1,800 บาท โดยเจ้าของร้านจะได้ 300 บาท หลังจ่ายเงินเเล้ว เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุมตัวน.ส.ศิรดา พร้อมเข้าช่วยเหลือ น.ส.บี และเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ทำงานอยู่ในร้านของเจ้นก ซึ่งเคยถูกเสนอขายบริการมาแล้วได้อีกหลายคนด้วย
สอบสวน น.ส.ศิรดา รับสารภาพว่า ตนจ้างพนักงานหญิงอายุต่ำกว่า 18 ปี มาทำงานจริง ส่วนการขายบริการให้กับลูกค้านั้น ตนเองรู้เห็นและรับประโยชน์จากการค้าบริการด้วย จึงแจ้งข้อหา “ค้ามนุษย์ โดยเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด โดยกระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปี แต่ไม่ถึงสิบแปดปีฯ” นำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปคม. ดำเนินคดีต่อไป