อดีตจิตอาสา ร้องกองปราบฯ สอบ เจน ญาณทิพย์ ปม ยันต์กรามหมู-รับบริจาคทองคำ

ทนายรณณรงค์ พาอดีตจิตอาสา ร้องกองปราบฯ สอบ เจน ญาณทิพย์ ปม ยันต์กรามหมู-รับบริจาคทองคำ
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 กันยายน ที่ริมฟุตบาทหน้าตลาดนัดรถไฟ แดนเนรมิต นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม พาตัวแทนอดีตจิตอาสา เข้าแจ้งความกองปราบฯ เจน ญาณทิพย์ หรือ เจนจิรา เรียบร้อยเจริญ ตรวจสอบจากกรณีการจำหน่าย “ยันต์กรามหมู” อ้างคุณวิเศษเกินจริง และการรับบริจาคทองคำ แต่ยังไม่ชัดเจนว่านำไปถวายครบถ้วนหรือไม่
นาย เอก (สงวนชื่อและนามสกุล) หนึ่งในตัวแทนอดีตจิตอาสา กล่าวว่า ตนเริ่มรู้จักกับตัวของเจน ญาณทิพย์ จากรายการโทรทัศน์ จึงสมัครเข้ามาเป็นจิตอาสา โดยตนได้ดูแลในส่วนของ “ยันต์กรามหมู” ราคา 3,000 บาท ที่อ้างว่ามีคุณวิเศษหากมีไว้จะแก้โรคคางทูม ร่วมถึงป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆ แต่ในคำโฆษณา ไม่ได้บอกว่าเป็นกรามหมู ซึ่งกระบวนการที่ทำค่อนข้างที่จะสกปรก โดยจะมีการไปเหมาเข่งหมูจากโรงฆ่าสัตว์ มาประมาณ 200-300 บาท แห่งหนึ่งในต่างจังหวัด มาหลายกิโล มาขูดเนื้อออกจากกรามหมู ให้สะอาดเท่าที่จะทำได้หลังจากนั้นก็นำไปล้างน้ำและตากแดด ก่อนที่จะมีการเขียนยันต์ลงไปตามแบบที่มีอยู่แล้ว ไม่ได้มีเสกคาถาแต่อย่างใด วันหนึ่งหลายร้อยอัน ซึ่งแบบยันต์ได้รับข้อมูลมาว่าเอามาจากในกูเกิล
ตนทำจิตอาสากับเจน ญาณทิพย์ มาประมาณ 4-5 ปี ก่อนออกมาเขียนยันต์ลงไปในกรามหมูและทางเจน ญาณทิพย์ ก็ได้มีการขายไปแล้วกว่า300-400 อัน ยืนยันว่า จิตอาสา ทุกคนมีงานประจำทำอยู่แล้ว และไม่เคยได้รับเงินเดือนเจน ญาณทิพย์ เลยสักบาท ส่วนตัวรู้สึกโง่มากที่เคยหลงเชื่อและศรัทธา
ด้านนายแมน (สงวนชื่อและนามสกุล) อีกหนึ่งในตัวแทนอดีตจิตอาสา เล่าว่า ตนเริ่มรู้จักกับตัวของเจน ญาณทิพย์ จากรายการโทรทัศน์เหมือนกัน และ เห็นแนวทางการทำบุญอยู่แล้วจับต้องได้จริงในตอนนั้น จึงมีการติดต่อขอเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานจิตอาสาของเจน ญาณทิพย์ ซึ่งตนทำอยู่มาประมาณ 1 ปี ครึ่ง ทำในส่วนของการดูแลเรื่องทองคำที่ เจน ญาณทิพย์ มีเปิดรับบริจาคในการอ้างว่านำไปหลอมใส่บริเวณเกศของเศียรพระพุทธรูป และ หลอมใส่ลงในเจดีย์ ที่จะมีการจัดทำขึ้นใน สถานปฏิบัติธรรม อาจารย์เจน ญาณทิพย์ ในจ.เพชรบูรณ์ ช่วงเดือน พ.ย. 64 อ้างว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดในต้นปี 65 แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีความคืบหน้า โดยอ้างว่ามีโจรขึ้นไปขโมยของที่สำนักฯ บวกกับเจดีย์เกิดรูรั่วจึงยังไม่สามารถทำได้
แต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ 31 ส.ค. 64 ก่อนรับบริจาคเสียอีกจึงเกิดการตั้งคำถามและอยากให้ตำรวจช่วยตรวจสอบว่าทองคำเหล่านี้ยังมีอยู่หรือไม่ เพราะตนก็เป็นหนึ่งในคนที่บริจาคไปเช่นกันและอยากได้ทองคืน
ด้านนายรณณรงค์ กล่าวว่า วันนี้มาแจ้งความให้ตรวจสอบการขายยันต์กรามหมู ว่ามีความผิดเกี่ยวกับการเอาเปรียบผู้บริโภค ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค หรือไม่ และให้ตรวจสอบการขายมีการปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้ทราบหรือไม่ ตามเรื่องของข้อหาฉ้อโกงประชาชน น่วมถึง ทองคำบริจาค ที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเข้าไปว่ายังอยู่ครบหรือไม่ หากตรวจพบการกระทำผิดก็ให้ดำเนินการตามกฎหมาย แต่ถ้าไม่พบก็ถือว่าคุณเจน ก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ต่อไป