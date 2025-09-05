ศาลฎีกาไม่ให้ประกัน ไผ่ ดาวดิน-ครูใหญ่ คดี 112 ปราศรัยที่ภูเขียวปี’64 หวั่นปล่อยแล้วหลบหนี

ศาลฎีกาไม่ให้ประกัน ไผ่ ดาวดิน-ครูใหญ่ คดี 112 ปราศรัยที่ภูเขียวปี’64 หวั่นปล่อยชั่วคราว อาจหลบหนี
จากกรณีศาลจังหวัดภูเขียวนัด นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน และ นายอรรถพล บัวพัฒน์ หรือ ครูใหญ่ 2 ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 เมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา ในคดีมาตรา 112, 116, พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้อนุญาต จากการปราศรัยประเด็นปฏิรูปสถาบัน ในการชุมนุมหน้าโรงเรียนภูเขียวและ สภ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2564 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเรียกร้องให้ตำรวจ สภ.ภูเขียว ขอโทษ กรณีไปคุกคามนักเรียนที่บ้าน โดยพิพากษายืนจำคุกคดี ม.112 ของนายจตุภัทร์ มีกำหนด 2 ปี 12 เดือน ส่วนนายอรรถพล มีกำหนด 2 ปี
เบื้องต้นศาลจังหวัดภูเขียวส่งคำร้องขอประกันไผ่และครูใหญ่ในชั้นฎีกาให้ศาลฎีกาพิจารณา ก่อนส่งทั้งคู่ไปคุมขังที่เรือนจำอำเภอภูเขียว ระหว่างรอคำสั่งของศาลฎีกา
ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 กันยายน ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานว่า ศาลฎีกามีคำสั่งไม่ให้ประกันไผ่ จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา และครูใหญ่ อรรถพล บัวพัฒน์ ระหว่างฎีกา ในคดี ม.112 จากการปราศรัยเรียกร้องปฏิรูปสถาบันที่ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 1 ก.พ.64 หลังศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาลงโทษยืนตามศาลชั้นต้น
คำสั่งไม่ให้ประกันของศาลฎีการะบุ “พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดี ประกอบกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ถูกฟ้องว่ากระทำความผิดในลักษณะเดียวกันกับคดีนี้อีกหลายคดี ทั้งศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 2 ปี 12 เดือน และจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี หากปล่อยชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 อาจจะหลบหนี จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 และที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง”
ทำให้ไผ่และครูใหญ่จะถูกขังที่เรือนจำอำเภอภูเขียวต่อไปหลังจากถูกขังมาแล้ว 3 วัน
ด้าน นายวิบูลย์ บุญภัทรรักษา หรือ ทนายอู๊ด พ่อของไผ่ ดาวดิน ระบุทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ขอรายงานล่าสุดศาลฎีกาไม่อนุญาตให้ประกันไผ่และครูใหญ่ ขอบคุณที่ติดตามครับ นี่ข้อมูลจากแม่และพ่อไผ่นะครับ ข้อมูลอื่นเราไม่รับผิดชอบด้วย
และว่า หลายคนคงสะใจดีใจที่ไผ่และครูใหญ่ ศาลฎีกาสั่งไม่ให้ประกัน แต่ผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องจำนวนไม่น้อยที่รักไผ่และครูใหญ่ แม้เสียใจ คงตั้งหลักอะไรได้ต่อไป ขอบคุณทุกคนคนแทนไผ่และครูใหญ่นะครับ