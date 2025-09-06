รปภ.ถูกทำร้ายเสียชีวิต หน้าคอนโดฯดัง ย่านลาดพร้าว พยานเห็นชายผมสั้น-มีรอยสัก ถือมีดไล่ฟัน ตร.เร่งล่าตัว
เมื่อเวลา 04.30 น.วันที่ 6 กันยายน ร.ต.ท.เอกชสิษฐ์ มีสุข รองสารวัตร(สอบสวน) สน.สุทธิสาร รับแจ้งเหตุชายถูกทำร้ายเสียชีวิต บริเวณคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ซอยลาดพร้าว 48 แยก 4 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วย พ.ต.อ.พรเทพ เฉลิมเกียรติ ผกก.สน.สุทธิสาร เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน(พฐ.) แพทย์นิติเวช รพ.ตำรวจ และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุบริเวณทางเข้า-ออก พบรอยคราบเลือดจำนวนมาก และร่างผู้เสียชีวิต ทราบชื่อ นายสมเด็จ พิมพ์สำราญ อายุ 35-40 ปี พนักงาน รปภ.ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่คอนโดมิเนียมดังกล่าว สภาพมีบาดแผลโดนมีดฟันที่บริเวณลำคอ และใบหน้า นอนจมกองเลือด เจ้าหน้าที่จึงบันทึกรวบรวมที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์ เปิดเผยว่า เห็นชายทรงผมสั้น สวมเสื้อสีดำข้างหลังลายกัญชา นุ่งกางเกงยีนส์ ขายาว มีรอยสักที่บริเวณแขนขวา วิ่งถืออาวุธมีดไล่ฟันผู้ตาย หลังก่อเหตุใช้รถเก๋ง สีดำ ไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียน ขับขี่หลบหนีไป
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติม และตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป