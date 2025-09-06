ระทึกกลางดึก! เก๋ง จอดนิ่งในบ้าน จู่ๆไฟลุกพึ่บวอดทั้งคัน จนท.คาดไฟฟ้าลัดวงจรภายในรถ
เมื่อเวลา 03.00 น. วันที่ 6 กันยายน ตำรวจ สน.บางเขน รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซอยวัชรพล 7 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. จึงประสานเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางเขนและกู้ภัยสายไหม
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น พบเพลิงกำลังลุกไหม้รถยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า ซิตี้ สีเทา ซึ่งจอดอยู่ในบ้าน เจ้าหน้าที่จึงใช้น้ำ 2 หัวฉีดทำการดับเพลิง ประมาณ 20 นาที พบรถยนต์เสียหายหมดทั้งคัน ในที่เกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ภายในรถยนต์คันดังกล่าว โดยใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง