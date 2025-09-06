สามล้อไฟฟ้าเบรกไม่อยู่ พุ่งชนรถ 3 คัน บาดเจ็บหลายราย ย่านถนนสุขสวัสดิ์
เมื่อเวลา 07.48 น. วันที่ 6 กันยายน เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ราษฎร์บูรณะ รับแจ้งเหตุรถชนกันหลายคันบริเวณใกล้ปากซอยสุขสวัสดิ์ 15/1 แขวงบางปะกอก เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร มีผู้บาดเจ็บหลายราย จึงประสานอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุเป็นถนนสามเลน แต่เนื่องจากมีการก่อสร้างทำให้เหลือเพียงสองเลนเท่านั้น พบรถสามล้อไฟฟ้าสีส้ม พลิกตะแคงอยู่บนเลนซ้าย ผู้ขับขี่ทราบชื่อ นาย ฐณะณัฐ อายุ 29 ปี ยืนรออยู่ในที่เกิดเหตุ ถัดไปพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า PCX สีขาว ล้มคว่ำ โดยมีผู้บาดเจ็บสองราย ได้แก่ น.ส.ซนิสา อายุ 54 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส หายใจรวยริน และ น.ส.ลลิตา อายุ 31 ปี คนขับรถจักรยานยนต์ ได้รับบาดเจ็บเช่นกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลและนำทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลบางปะกอก 1 อย่างเร่งด่วน
ใกล้กันยังพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 125i สีน้ำเงิน ผู้ขับขี่หญิงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาล จึงให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในที่เกิดเหตุ
นอกจากนี้ยังมีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนิสสัน สีเขียว ได้รับความเสียหายเล็กน้อย เจ้าของรถกำลังประสานบริษัทประกันภัย
ทางด้านนายไพโรจน์ อายุ 58 ปี ผู้เห็นเหตุการณ์ ระบุว่า รถสามล้อไฟฟ้าได้ชนรถจักรยานยนต์คันหนึ่งก่อน จากนั้นเสียหลักไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์ PCX สีขาวอีกครั้ง ทำให้ผู้ขับขี่บาดเจ็บรุนแรง ส่วนรถยนต์คันสีเขียวน่าจะมีการปาดหน้า จึงทำให้เกิดเหตุการณ์ต่อเนื่อง
ส่วนทางด้าน นายฐณะณัฐ ผู้ขับขี่สามล้อไฟฟ้าให้การว่า ตนขับมาจากแยกบางปะแก้ว เมื่อถึงจุดเกิดเหตุรถติด จึงเบรกกะทันหัน แต่เบรกไม่อยู่ ทำให้พุ่งชนรถจักรยานยนต์ด้านหน้า
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปสอบสวนเพิ่มเติมที่ สน.ราษฎร์บูรณะ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป