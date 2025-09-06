ทลายห้องเย็นกลางอยุธยา เก็บเนื้อวัว-ควายเถื่อน ยึดของกลาง190ตัน มูลค่า15ล้าน พบเจ้าของเคยถูกจับปี’66

ปคบ.-ปศุสัตว์ ทลายห้องเย็นเมืองกรุงเก่า เก็บเนื้อวัว-ควายเถื่อนไร้ที่มา ของกลางถึง 190 ตัน มูลค่า15ล้าน เสี่ยงแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์สู่คน
เมื่อวันที่ 6 กันยายน พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ปคบ.สั่งการให้พ.ต.อ.ธนาทัศน์ ศรีพิพัฒน์ ผกก.2 บก.ปคบ.พ.ต.ท.จำรูญ คำมา สว.กก.2 บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจค้นห้องเย็นต้องสงสัย 3 แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากการตรวจค้นสามารถยึดซากเนื้อ และเครื่องในต้องสงสัยได้กว่า 190,478 กิโลกรัม ประกอบด้วยเนื้อโค 3,550 กก., เนื้อกระบือ 140 กก.และเครื่องในโค 186,788.07 กก. ของกลางทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ากว่า 15 ล้านบาท แต่เจ้าของไม่สามารถแสดงเอกสารแหล่งที่มาได้อย่างถูกต้อง
จากการตรวจสอบ ยังพบด้วยว่า ผู้ประกอบการรายนี้เคยกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันเมื่อปี 2566 คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่จึงสั่งอายัดซากสัตว์ทั้งหมดเอาไว้ชั่วคราว โดยให้เวลา 15 วัน เพื่อนำหลักฐานมาชี้แจงแหล่งที่มา หากไม่สามารถทำได้ก็จะถูกดำเนินคดีตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ 2558 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้หากเนื้อสัตว์เหล่านี้ถูกกระจายออกสู่ท้องตลาดโดยไม่มีการตรวจสอบ อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อทั้งสุขภาพของผู้บริโภค และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และยังเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์สู่คน เช่น โรคลัมปี สกิน หรือโรคปากและเท้าเปื่อยอีกด้วย