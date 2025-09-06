รวบ โนอาร์ ล่าผี  ติ๊กต็อกเกอร์ดังคนตามกว่า 5 ล้าน พบแฝงโปรโมตเว็บพนัน สารภาพทำมา2ปี

ปอท. บุกรวบ โนอาร์ ล่าผี ติ๊กต็อกเกอร์ดัง คอนเทนต์พิสูจน์สิ่งลี้ลับ-ภูตผี ยอดติดตามกว่า 5 ล้าน แต่พบแฝงโปรโมตเว็บพนัน
เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ต.อ.พันธุ์ล้าน ปฐมพรวิวัฒน์ ผกก.กลุ่มงานสนับสนุนฯ บก.ปอท. นำหมายค้นศาลจังหวัดปทุมธานีเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ 11 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ก่อนจับกุม นายนภสินธุ์ พุ่มพุฒ อายุ 27 ปี ในข้อหา “โฆษณา หรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันออนไลน์” พร้อมตรวจยึดของกลางโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 1 เล่ม
ทั้งนี้ทราบว่า นายนภสินธุ์ ผู้ต้องหารายนี้ เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ชื่อในวงการคือ โนอาร์ หรือ โนอาร์-Noah ทำคอนเทนต์ผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เกี่ยวกับการพิสูจน์สิ่งลี้ลับ ภูตผี มีผู้ติดตามในแอพพลิเคชั่นติ๊กต็อกกว่า 5 ล้านคน และเพจเฟซบุ๊กอีกกว่า 5 แสนคน
เมื่อเริ่มมีผู้ติดตามจำนวนมาก นายนภสินธุ์กลับผันตัวรับจ้างโฆษณาแฝงโปรโมตให้กับเว็บพนันออนไลน์ต่างๆ เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้นบ้านพัก จนพบหลักฐานรับจ้างโฆษณาให้กับเว็บพนันออนไลน์จริง มีเงินหมุนเวียนในบัญชีรวมกว่า 2 ล้านบาท จึงจับกุมตัวดังกล่าว
สอบสวนนายนภสินธุ์ให้การรับสารภาพว่า กระทำผิดดังกล่าวจริง โดยตนได้รับค่าจ้างโปรโมตเว็บพนันเดือนละ 50,000-80,000 บาท ทำมาแล้วประมาณ 2 ปี จึงนำตัวส่ง สภ.ลำลูกกา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป