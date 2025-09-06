ตร.บุกจับ สาว 27 เปิดเลานจ์ กลางเมืองปทุมฯ นำเด็กอายุต่ำ 18 มานั่งดริงก์-แต่งชุดวาบหวิว

“ปคม.บุกจับกุมเลานจ์เถื่อนเมืองปทุมฯ พบมีสาวนั่งดริงก์-แต่งชุดวาบหวิวนัวเนียลูกค้า แต่ไม่มีใบอนุญาต และยังนำเด็กอายุต่ำ18 มาทำงานด้วย“
วันที่ 6 ก.ย.พ.ต.อ.วริษฐ์ ปทุมารักษ์ ผกก.2 บก.ปคม.พ.ต.ท.เกียรติก้อง ทองคำผกก.2 บก.ปคม.พ.ต.ท.วรพล เลิศวิระยะพงศ์ สว.กก.2 บก.ปคม.นำกำลังเข้าตรวจสอบสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในอ.เมือง จ.ปทุมธานีซึ่งสงสัยว่าเป็นสถานบริการที่ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด, ความผิดเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
จากการตรวจสอบพบกลุ่มลูกค้ากำลังนั่งดื่มกินร้องเพลงกันอย่างสนุกสนาน โดยมีพนักงานหญิงสาวของร้านแต่งตัวด้วยชุดวาบหวิว คอยนั่งดูแล บางรายก็นั่งกอดจูบลูบคลำกับลูกค้ากันอย่างเปิดเผย เจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบเอกสารร้านคาราโอเกะดังกล่าว พบว่าไม่ได้ขออนุญาตจดทะเบียนเป็นสถานบริการ ส่วนเอกสารประจำตัวของพนักงาน ก็พบมีเด็กนั่งดริงก์ ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 2 คน โดยพบน.ส.จุฑาวรรณ (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านคาราโอเกะดังกล่าว
สอบสวน น.ส.จุฑาวรรณ ให้การยอมรับว่าเปิดร้านแห่งนี้มานานหลายปีแล้ว จนเมื่อเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา ตนรับสมัครเด็กหญิงสาวให้มาเป็นเด็กนั่งดริงก์ของร้านผ่านเฟซบุ๊ก โดยไม่ทราบว่าเด็กมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ส่วนพนักงานสาวอายุต่ำกว่า 18 ปีทั้ง 2 ราย ให้การว่ามาทำงานได้ประมาณ 4 เดือน ซึ่งเจ้าของร้านก็รู้อยู่แล้วว่าตนอายุต่ำกว่า 18 ปี ก็ยังจะให้มาทำงาน แต่ไม่ให้มานั่งที่หน้าร้าน แต่ให้ไปคอยบริการลูกค้าห้อง VIP เท่านั้น เมื่อมีตำรวจมาตรวจ ก็จะให้ตนไปแอบอยู่หลังร้านเพื่อหลบหนีการถูกตรวจสอบด้วย
ภายหลังการสอบสวนจึงทำการจับกุมน.ส.จุฑาวรรณ ในข้อหา ค้ามนุษย์โดยเป็นธุระจัดหา พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด หรือรับไว้ซึ่งเด็กอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปี โดยการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น, เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต, เป็นนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี ทำงานในระหว่างเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. โดยไม่ได้รับอนุญาตฯ “ นำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปคม. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย