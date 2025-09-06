ทลายแหล่งขายเจลหล่อลื่น-เซ็กซ์ทอยออนไลน์ ยึดของกลาง1.5พันชิ้น หนุ่มวัย34รับสารภาพเป็นเจ้าของร้าน ตร.เตือนถือเป็นเครื่องมือแพทย์อย่างหนึ่ง หากนำมาใช้กับร่างกาย ต้องมีมาตรฐาน
เมื่อวันที่ 6 กันยายน พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. พ.ต.ท.รุตินันท์ สัตยาชัย สว.กก.4 บก.ปคบ.นำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรี และศาลจังหวัดธัญบุรี เข้าตรวจค้นแหล่งจำหน่ายเจลหล่อลื่นปลอมออนไลน์ ในพื้นที่ จ.นนทบุรี และปทุมธานี จำนวน 2 จุด โดยสามารถยึดเจลหล่อลื่น สำหรับใช้ทาอวัยวะเพศปลอม จำนวน 853 ชิ้น , อุปกรณ์ เซ็กซ์ทอย จำนวน 734 ชิ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้อง อีกจำนวนหนึ่ง รวมของกลางกว่า 1.5 พันชิ้น
ทั้งนี้ก่อนหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคบ.รับการร้องเรียนว่า สถานที่ดังกล่าวลักลอบจำหน่ายเจลหล่อลื่นปลอมและอุปกรณ์ เซ็กซ์ทอย ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ จึงรวบรวมหลักฐานขอศาลเข้าตรวจค้น พบนายพฤนท์ (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี เป็นเจ้าของ พร้อมของกลางดังกล่าว
สอบสวน นายพฤนท์ รับสารภาพว่า ของกลางทั้งหมดเป็นของตนจริง โดยร่วมกับเพื่อนโดยเปิดบริษัทฯ ขึ้นมาเพื่อจำหน่ายสินค้าทางแพลตฟอร์มออนไลน์ และมีไว้สำหรับเพศศึกษา เนื่องจากตนมีธุรกิจในต่างประเทศ เกี่ยวกับการออกแบบอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อเพิ่มความสุขทางเพศ หรือกระตุ้นทางเพศ (Sextoy) จึงนำมาทำธุรกิจในประเทศไทยด้วย
เบื้องต้นแจ้งข้อหา “ขายเครื่องมือแพทย์ปลอมและขายวัตถุหรือสิ่งของลามก” ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ด้านพล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวว่า เจลหล่อลื่น สำหรับใช้กับสุภาพบุรุษพบว่า มีการนำเลขอนุญาตเครื่องมือแพทย์ที่หมดอายุมาแสดงบนผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้เจลหล่อลื่นถือเป็นเครื่องมือแพทย์อย่างหนึ่งนำมาใช้กับร่างกาย จะต้องมีมาตรฐาน ได้รับอนุญาตถูกต้อง เนื่องจากหากกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจอันตรายต่อผู้ใช้ได้ จึงขอแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ลักลอบกระทำความผิด ให้หยุดพฤติการณ์ดังกล่าวทันที เพราะหากตรวจพบจะทำการจับกุมอย่างต่อเนื่อง และดำเนินคดีโดยเด็ดขาด