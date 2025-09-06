รองจ๋อ นำทีมนักข่าว-ศิษย์เก่าสวนนนท์ เตะกระชับมิตร ส่งมอบสนามฟุตบอล รร.สวนกุหลาบนนท์

“รองจ๋อ” นำทีมนักข่าว VIP 47 – คณะศิษย์เก่าสวนนนท์ เตะกระชับมิตรพิธีส่งมอบสนามฟุตบอล รร.สวนกุหลาบนนทบุรี
เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 6 กันยายน ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จ.นนทบุรี พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบนนทบุรี จัดกิจกรรมแข่งฟุตบอลกระชับมิตร นัดเปิดสนาม First Match On Us “SUANNON” โดยมี นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.จรูญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี พร้อมคณะศิษย์เก่า และตัวแทนจาก อบจ.นนทบุรี, เทศบาลปากเกร็ด, สภ.ปากเกร็ด, ผกก.สภ.ไทรน้อย และคณะครู อาจารย์ รร.สวนกุหลาบฯ นนท์ และผู้สื่อข่าวจากหลายสำนัก เข้าร่วมกิจกรรม
พล.ต.ต.ธีรเดช กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อส่งมอบสนามฟุตบอล ที่ปรับปรุงใหม่ โดยสมาคมศิษย์เก่า ให้กับโรงเรียน 2. เพื่อสร้างกิจกรรม ระหว่างศิษย์เก่า ครูอาจารย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายผ่านกีฬาฟุตบอล และรวมถึงสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
สำหรับการแข่งขันแบ่งเป็น 2 คู่ จากทั้งหมด 4 ทีม โดยทีมศิษย์เก่า 2 ทีม เริ่มแข่งขันกันคู่แรก เวลา 15.00 น. และคู่ 2 “ทีมผู้สื่อข่าว VIP 47” นำทีมโดย พล.ต.ต.ธีรเดช หรือ รองจ๋อ พร้อม พ.ต.ท.ธัญพีรสิษฐ์ จุลพิภพ หรือสารวัตรแจ๊ะ สืบนครบาล และ ผู้สื่อข่าวจากหลายสำนัก แข่งกับ “ทีม VIP สวนนนท์” โดยมี นายวีระ รองปลัด ศธ.,ตัวแทน อบจ.-เทศบาลปากเกร็ด, ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด, สภ.ไทรน้อย, และคณะครู อาจารย์ และศิษย์เก่า รร.สวนกุหลาบนนทบุรี แข่งขันในเวลา 17.15 น. ก่อนจะมีพิธีส่งมอบสนามฟุตบอลดังกล่าวต่อไป