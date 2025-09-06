นักร้องสาว แจ้งความ ‘เก่ง ลายพราง’ ลวงไปห้องหวังขืนใจ ซ้ำตามถึงที่พัก หวั่นไม่ปลอดภัย
เมื่อเวลา 04.50 น. วันที่ 6 กันยายน น.ส.ภัทราวดี (สงวนนามสกุล) นักร้องลูกทุ่ง เดินทางเข้าพบ ว่าที่ ร.ต.ท. เอกชสิษฐ์ มีสุข รอง สว.(สอบสวน) สน.สุทธิสาร เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน เรื่องนายปัญญา ยิ้มอำไพ หรือ นายเก่ง ลายพราง มีท่าทีผิดปกติ เกรงว่าจะได้รับอันตราย หลังไปกินข้าวด้วยกันย่านรัชดา
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อเวลาประมาณ 00.00 ของวันที่ 6 กันยายน น.ส.ภัทราวดี ไปกินข้าวกับ นายเก่ง ลายพราง ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในซอย รัชดาซอย 7 แขวง เขต ดินแดง กทม.
ต่อมาเมื่อกินข้าวเสร็จ นายเก่งได้ซักชวนไปดื่มกินที่บ้านของนายเก่ง ที่บ้านเช่าภายในซอยรัชดาภิเษก 7 ซึ่ง น.ส.ภัทราวดี ไม่อยากไปด้วย แต่จำใจไปเวลาประมาณ 01.00 น. ของวันเดียวกัน
ต่อมา ผู้เสียหายอ้างว่า นายเก่ง มีลักษณะอาการคล้ายคนป่วยจิตเวช จึงทำให้ตกใจกลัว และหลบหนีออกมาจากบ้านนายเก่ง โดยนั่งแท็กซี่กลับที่พัก ทว่านายเก่งได้ติดตามมาถึงที่พัก ตนเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย กลัวว่านายเก่งจะเข้าทําร้ายร่างกายและทรัพย์สินของตนอีก จึงมาลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เหตุเกิดในท้องที่ สน.ห้วยขวาง