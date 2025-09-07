เตือนภัย! หลอกลงทุน “ยาน้ำกำลังเสือโคร่ง” ล่อใจปันผลสูง ก่อนเชิดเงินปิดบริษัทหนี

รวบกรรมการบริษัท “ยาน้ำกำลังเสือโคร่ง” หลอกร่วมลงทุนอ้างผลตอบแทนสูงถึงร้อยละ 20-40 ต่อเดือน รับเงินปันผลแค่ช่วงแรก ก่อนปิดบริษัทหนี
เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4 บก.ปอศ. พ.ต.ท.ณัฐดนัย บำรุงศิลป์ สว.กก.4 บก.ปอศ. เข้าจับกุม นายธาวิญญ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ จ 684/2567 ลงวันที่ 31 ก.ค.67 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกง, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน”
ทั้งนี้ทราบว่าเมื่อปี 2558 นายธาวิญญ์กับพวกได้ชักชวนผู้เสียหายร่วมลงทุนกับบริษัท สยามเอเจล จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจขายตรงเกี่ยวกับน้ำสมุนไพรสกัดเพื่อสุขภาพ “ยาน้ำกำลังเสือโคร่ง” อ้างว่าเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรบำรุงกำลัง ทั้งในรูปแบบชักชวนโดยตรง, ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ และปากต่อปาก เมื่อมีผู้สนใจลงทุนก็จะให้เข้าร่วมกลุ่มแอพพลิเคชั่นไลน์ พร้อมนำเสนอแผนการลงทุนต่างๆ โดยการันตีจ่ายผลตอบแทนทุก 15-30 วัน ให้สูงถึงร้อยละ 20-40 ต่อเดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 240-480 ต่อปี
นอกจากนี้กลุ่มผู้ต้องหายังมีโปรโมชั่น หากลงทุนครบตามเงื่อนไขที่กำหนดก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย เช่น ทริปเที่ยวต่างประเทศ ทองคำแท่ง เป็นต้น โดยสร้างเว็บไซต์ www.siamagel.com ให้นักลงทุนสามารถเข้าไปตรวจดูเอกสารและรายละเอียดการลงทุนของตนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ จนมีผู้เสียหายหลงเชื่อร่วมลงทุนด้วยเป็นจำนวนมาก ช่วงแรกๆ มีการจ่ายผลตอบแทนจริงเพื่อจูงใจให้ลงทุนมากขึ้น ต่อมาก็เริ่มบ่ายเบี่ยงจนสุดท้ายปิดบริษัทหลบหนีไป เบื้องต้นพบมีผู้ตกเป็นเหยื่อ 18 ราย ความเสียหายกว่า 3 ล้านบาท
ต่อมาผู้เสียหายรวมตัวกันเข้าแจ้งความจนมีการออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาไว้ และตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการไปได้แล้ว 2 ราย เหลือเพียงนายธาวิญญ์ ผู้ต้องหารายนี้ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และเป็นเจ้าของบัญชีที่ใช้รับเงินลงทุนจากผู้เสียหาย จนทราบว่าหลบหนีมาทำงานเป็นเซลส์ขายรถแทรกเตอร์ยี่ห้อหนึ่งใน จ.นครพนม จึงตามจับกุมไว้ได้ดังกล่าว
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา นำส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป