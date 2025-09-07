บช.น. รวบ 2 หนุ่ม ขบวนการขนไอซ์ 20 กก.

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 7 กันยายน พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแลงานยาเสพติด พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ นาคามาตย์ ผกก.สส.2ฯ,พ.ต.ท ณัฐวุฒิ สีเสมอ,รอง ผกก.สส.2ฯ,พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ จงเจริญ,พ.ต.ต.วรัณธรณ์ ภิราษร สว.กก.สส.2,ร.ต.อ.ณพวิทย์ วชิราปัญญานนท์ และ ร.ต.อ.พชรพล เพ็ชรโสม รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.บช.น. ร่วมกันจับกุม นายนพพร หรือน๊อต จำปาแดง อายุ 22 ปี และนายธีระวัฒน์ ทองสี อายุ 22 ปี พร้อมด้วยของกลาง ยาไอซ์ 20 กก. รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีออส สีเทา ติดแผ่นป้ายทะเบียน 4กฆ 2368 กรุงเทพมหานคร พร้อมกุญแจ 1 คัน โทรศัพท์มือถือ4 เครื่อง จับกุมได้ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 67/38 ม.6 หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ 17/2 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 6 ก.ย.ที่ผ่านมา
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สส.บช.น. ได้รับแจ้งว่าจะมีการส่งยาเสพติดภายในพื้นที่หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้วางกำลังในพื้นที่หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ ต่อมาได้มี รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีออส สีเทา ติดแผ่นป้ายทะเบียน 4กฆ 2368 กรุงเทพมหานคร ขับขี่เข้ามาถึงบริเวณ ตีนสะพานข้ามคลองรางเสือปลาเก่า ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้มีชายไม่ทราบชื่อ-สกุล สวมใส่เสื้อแขนสั้นกางเกงขายาว เดินลงมาจากฝั่งผู้โดยสารแล้วนำถุงกระสอบลงมาวางไว้ก่อนที่จะกลับขึ้นรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าแล้วรถได้ขับออกไป เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เข้าไปตรวจสอบพบว่าเป็นยาเสพติดจากนั้นจึงได้ติดตามไปจนถึงบริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 67/38 ม.6 หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ 17/2 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พบรถยนต์คันดังกล่าวจอดอยู่และมีชาย 2 คนกำลังลงจากรถ จึงได้แสดงตัวเข้าจับกุม ชายทั้งสองคนจึงได้แยกกันวิ่งหลบหนีไป เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ติดตามจับกุมโดยขณะจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 2 ได้มีการต่อสู้ขัดขืนไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวจึงทำให้ผู้ถูกจับกุมทั้ง 2 ได้รับบาดเจ็บขณะขัดขืนไม่ยอมให้จับกุม
หลังจากการควบคุมตัวทราบว่าผู้ถูกจับกุมคือ นายนพพร และ นายธีระวัฒน์ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตรวจค้นรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีออส สีเทา ติดแผ่นป้ายทะเบียน 4กฆ 2368 กรุงเทพมหานคร พบยาไอซ์บรรจุภัณฑ์ห่อชาเขียว ภายในบรรจุยาไอซ์ 1 กิโลกรัม จำนวน 10 ห่อ บรรจุอยู่ภายในกระสอบวางไว้ที่ที่นั่งผู้โดยสารด้านหลัง
โดยผู้ต้องหาทั้ง2 รับว่ายาเสพติดที่ตรวจพบนั้นเป็นของตนจริง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1 (เมทแอมเฟตามีน หรือไอซ์) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า เป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และ เป็นการทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป และต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่”
จากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย พบว่า นายนพพร มีประวัติคดีอาญา 1 คดี ได้แก่ ในความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด เมื่อปี 2563 ส่วนนายธีระวัฒน์ มีประวัติคดีอาญา 2 คดี ได้แก่ ในความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด เมื่อปี 2563 และ 2566 โดยทั้ง2คนรู้จักกันตั้งแต่ถูกควบคุมในขณะกระทำความผิดเมื่อปี 2563 และคบหาติดต่อกันตลอดมา โดยก่อนถูกจับกุมในคดีนี้นายธีระวัฒน์ ยอมรับว่านายนพพรเป็นผู้ชักชวนตนนั่งรถเป็นเพื่อนไปต่างจังหวัดมาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำการขยายผลทั้งเครือข่ายและตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป