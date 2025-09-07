บิ๊กเต่า เร่งขยายผล คดีวัดพระบาทน้ำพุ เช็กเส้นเงิน คนดัง-นักธุรกิจ ให้ข้อมูล 8ก.ย.

บิ๊กเต่า สั่งระดมทีมสืบ-สอบบช.ก.เร่งขยายผล คดีวัดพระบาทน้ำพุ ตรวจเส้นเงิน-ที่ดิน-รถหรู ขณะที่ “ถั่วแระ-วินัย-พิงแพนเตอร์-นักธุรกิจ”เตรียมเข้าให้ข้อมูล“
เมื่อวันที่ 7 ก.ย. พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผบช.ก. กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการขยายผลคดีวัดพระบาทน้ำพุว่า พนักงานสอบสวนได้เชิญกลุ่มนักร้องและนักแสดงตลก เข้ามาให้ปากคำ โดยมีวงพิงแพนเตอร์, นายศรสุทธา กลั่นมาลีหรือ ‘ถั่วแระ เชิญยิ้ม’ นายวินัย พันธุรักษ์ และนักธุรกิจอีกหนึ่งคน ซึ่งได้ประสานติดต่อมาแล้ว ว่าจะเข้าพบพนักงานสอบสวนในช่วงบ่ายของวันที่ 8 ก.ย.นี้ โดยจะเข้าพบมาตนด้วย ทั้งนี้จะแยกสอบปากคำเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะพนักงานสอบสวนได้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าคดี โดยชุดทำงานได้นำพยานหลักฐานและข้อมูลที่ได้ มาจัดกลุ่ม พร้อมแบ่งงานกัน ซึ่งต้องยอมรับว่าคดีนี้มีพยานหลักฐานเยอะ จำต้องระดมทีมสอบสวนบช.ก.ทั้งหมดมาเพื่อสอบพยานเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เช่นเดียวกับการพิสูจน์การได้มาของทรัพย์ ซึ่งมีความคืบหน้าไปมาก มีหลายคนที่มีชื่อถือครองทรัพย์ของวัดติดต่อเข้ามาขอคืนกันหลายเจ้า บางส่วนที่ยังไม่ติดต่อขอคืนก็มี
ซึ่งเรื่องของเส้นเงินหากตรวจพบว่าไปถึงใครก็จะเรียกมาสอบปากคำ เพราะเงินบริจาคต้องอยู่เพียงภายในวัด แต่พบว่ากระจายอยู่ในเครือข่ายของบริวาร จึงเป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบว่าถูกนำไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนหรือไม่ หากเงินถูกนำไปใช้ส่วนตัวก็ถือว่าผิด โดยชุดทำงานอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบทั้งเงินสด ทรัพย์สิน ที่ดิน อาคาร รถหรู และธุรกิจในเครือทั้งหมด โดยในวันอังคารที่ 9 ก.ย. นี้จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าสำนวนคดีกันอีกครั้ง