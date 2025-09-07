ศาลชี้ชะตา ลูกเกด ชลธิชา พรุ่งนี้ คดี 112 โพสต์เฟซบุ๊กปมราษฎรสาส์น ถ้ามีโทษคุก-ไม่ได้ประกัน หลุดส.ส.

ศาลชี้ชะตา ลูกเกด ชลธิชา พรุ่งนี้ คดี 112 ปมโพสต์เฟซบุ๊ก ‘ราษฎรสาส์น’ ปี’63 ถ้าผิด มีโทษคุก-ไม่ได้ประกัน หลุดส.ส.ทันที
เมื่อวันที่ 7 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ (8 กันยายน) ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษา เวลา 09.00 น. ของ น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว หรือลูกเกด ส.ส.พรรคประชาชนและอดีตนักกิจกรรม ฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (3) จากการโพสต์ข้อความถึงสถาบันในการเคลื่อนไหว “ราษฎรสาส์น” เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2563
ด้าน ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานว่า คดีนี้เป็นคดีมาตรา 112 คดีที่ 2 ของลูกเกดที่ศาลจะมีคำพิพากษา ในจำนวนคดีมาตรา 112 ที่ลูกเกดถูกดำเนินคดีรวมทั้งสิ้น 2 คดี
โดยคดีแรกที่ศาลพิพากษาแล้ว คือคดีปราศรัยวิจารณ์การออกกฎหมายขยายพระราชอำนาจในการชุมนุมเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องขังคดีการเมือง หน้าศาลจังหวัดธัญบุรี เมื่อวันที่ 11 ก.ย.2564 หรือ #คาร์ม็อบ11กันยา64 ซึ่งศาลจังหวัดธัญบุรีพิพากษาจำคุก 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา แต่ให้ประกันตัวในระหว่างอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม คดีดังกล่าวก็มีนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในวันที่ 30 ก.ย.ที่จะถึงนี้
คดีนี้ยังเป็นอีกคดีที่ต้องจับตา เนื่องจากหากศาลอาญาพิพากษาว่าเป็นความผิดตามฟ้อง และลงโทษจำคุก โดยไม่ให้ประกันในวันเดียวกันนั้น ลูกเกดก็จะพ้นสภาพ ส.ส.ในทันที
อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบฐานข้อมูลพบว่า ผู้กล่าวหาคือ นายนพดล พรหมภาสิต เลขาธิการศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิด bully ทางสังคมออนไลน์ (ศชอ.) ที่มองว่าโพสต์ของ น.ส.ชลธิชา ซึ่งโพสต์จดหมายถึงสถาบันในกิจกรรม #ราษฎรสาส์น มีเนื้อหาวิจารณ์การใช้จ่ายงบประมาณของสถาบัน และเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบัน มีข้อความหมิ่นประมาท ดูหมิ่น และเป็นการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
