ด่วน!! ศาลสั่งคุกลูกเกด ชลธิชา ผิดม.112 ไม่รอลงอาญา ลุ้นประกันตัว ถ้าไม่ได้หลุดส.ส.
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ห้องพิจารณา 901 ศาลนัดอ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำอ.595/65 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 4 เป็นโจทก์ ฟ้อง น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว หรือลูกเกด ส.ส. ปทุมธานี พรรคประชาชน (ปชน.) เป็นจำเลยในความผิดดูหมิ่นสถาบัน ตามประมวลกฎหมายอาญา ม.112 , พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ ม.4 (3)
เนื่องจากเมื่อวันที่ 8 พ.ย.63 จำเลยได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กตัวเอง เกี่ยวกับ#ราษฎรสาส์น จดหมายข้อความถึงสถาบัน ซึ่งมีเนื้อหาแสดงความคิดเห็นต่อสถาบัน เช่น การไปพักอาศัยในต่างประเทศ การโอนอัตรากําลังพลและงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณของสถาบัน และการเลื่อนยศตำแหน่งให้กับข้าราชการและพลเรือน ซึ่งข้อความดังกล่าว เป็นการ ดูหมิ่น เหยียดหยาม สถาบัน ฯ จำเลยให้การปฏิเสธ ต่อสู้คดี และได้รับการประกันตัว
น.ส.ชลธิชา กล่าวว่า ตนไม่ได้ห่วงกังวล เพราะในช่วงที่มีการสืบพยานต่อสู้คดีความ ตนทำหน้าที่ในการต่อสู้คดีความอย่างเต็มที่ที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเตรียมข้อเท็จจริงต่างๆ แล้วหลักการและเหตุผลรวมไปถึงข้อกฎหมายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปราศรัยของตน เพราะฉะนั้นแล้วไม่ได้ห่วงกังวลอะไรที่สำคัญอย่างในวันนี้ไม่ว่าคำพิพากษาจะออกมาในลักษณะไหนก็แล้วแต่ ตนได้เตรียมตัวเรื่องของการประกันตัวคาดหวังว่าอย่างน้อยศาลจะให้สิทธิ์ในการประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน และที่สำคัญการพิพากษาในวันนี้เป็นแค่ศาลชั้นต้นยังมีศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกาซึ่งแน่นอนว่าคาดหวังว่าสิทธิในการประกันตัว เพื่อไปต่อสู้คดีความในชั้นอุทธรณ์ก็จะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรได้รับ
เมื่อถามว่ากรณีที่ช่วงนี้เป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรทำไมไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.คุ้มครองแต่เลือกที่จะมาฟังคำพิพากษา น.ส.ชลธิชา กล่าวว่า เรื่องของคำพิพากษาใช้เอกสิทธิ์ไม่ได้อยู่แล้ว
เมื่อถามว่ามั่นใจในพยานหลักฐานที่จะนำมาหักล้างข้อกล่าวหาอย่างไร น.ส.ชลธิชา กล่าวว่า จริงๆ แล้วถ้าพูดตามตรงก็ต้องบอกว่าค่อนข้างมั่นใจเพราะอย่างที่บอกทุกคำปราศรัยตั้งแต่คดีความที่ศาลธัญญบุรีศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกสองปี ทุกคำปราศรัยก็จะมีกฎหมายรองรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกฎหมายในช่วงของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมองว่ามีปัญหาในเรื่องของการใช้พระราชอำนาจกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือว่าการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งก็มีคำปราศรัยของเพื่อนส.ส. ซึ่งตอนนั้นเป็นอดีตพรรคก้าวไกลอย่าง น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ก็ปราศรัยไว้ค่อนข้างดีทำให้สังคมค่อนข้างเห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับ การจัดสรรงบประมาณของการของสถาบันในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้นแล้วทุกคำปราศรัยทุกถ้อยคำที่ปราศรัยไปในช่วงวันนั้นก็เป็นคำปราศรัยที่มาจากความสนิทใจ และและความบริสุทธิ์ใจที่มีความปรารถนาดีต่อสถาบัน ที่อยากจะเห็นสถาบันยืนยงและมั่นคงในประเทศประเทศไทย
เมื่อถามว่ามีการเตรียมความพร้อมไว้อย่างไรถ้าศาลไม่ให้ประกันตัวจะมีผลต่อตำแหน่ง ส.ส. หรือไม่ น.ส.ชลธิชา กล่าวว่า เรื่องนี้มีการเตรียมความพร้อมทั้งสองฝ่ายไม่ใช่แค่ตัวเดียวเท่านั้นแต่รวมไปถึงทางพรรคประชาชนเองมีการเตรียมความพร้อมในทุกกรณี ไม่ว่าดิฉันจะสามารถออกมาทำหน้าที่ในฐานะส.ส.ในวันนี้ได้หรือไม่แต่อย่างไรก็ตาม อยากให้ประชาชนในพื้นที่มั่นใจว่าประชาชนจะมีผู้แทนในเขตนั้น และมีผู้แทนทำหน้าที่ในการดูแลพวกเขาอย่างเต็มที่แน่นอน
ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 10.22 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลพิพากษาจำคุก ส.ส.ลูกเกด 4 ปี คดี 112 เจ้าตัวให้การเป็นประโยชน์ ลดโทษเหลือ 2 ปี 8 เดือน ด้านทนายเตรียมยื่นประกันตัวระหว่างอุทธรณ์
ทั้งนี้นายปิยรัฐ จงเทพ หรือโตโต้ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน (ปชน.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ศาลอาญาพิพากษาจำคุก ส.ส.ลูกเกด ผิดม.112 จำคุก 2 ปี 8 เดือน (จาก 4 ปี มีเหตุลดโทษ) ไม่รอลงอาญา ขณะนี้กำลังขอยื่นประกันตัว