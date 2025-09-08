รวบเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ ยึดยาบ้ากว่า 6.9 ล้านเม็ด
วันที่ 8 กันยายน ที่ตำรวจภูธรภาค 1 ภายใต้การนำของ พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.นราเดช ทิพย์รักษ์ รอง ผบช. ภ.1, พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.นฤนาท พุทไธสง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา, พล.ต.ต.ธรรมนูญ เชาวะวนิชย์ ผบก.ภ.จว.สระบุรี, พล.ต.ต.วรชาติ แสนคำ ผบก.สส.ภ.1, พ.ต.อ.ภูมิธัช โฆษิตวนิชพงศ์ รอง ผบก.ภ.จว. พระนครศรีอยุธยา, พ.ต.อ.ประธาน นันทกอบกุล รอง ผบก.สส.ภ.1, พ.ต.อ.วิศิษฏ์ มะอักษร รอง ผบก.สส.ภ.1, พ.ต.อ.จักรพันธ์ โอสถากันต์ ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.1 และ พ.ต.อ.พีรพัสส์ ชูช่วย ผกก.สืบสวน ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อม พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส., นายทิพเมษฐ์ สังขวรรณะ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.ภาค 1 และ ว่าที่ร้อยตรี อากาศ ปานแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ สำนักงาน ปปส.ภาค 1 แถลงข่าวจับกุมยาเสพติดรายสำคัญ ยาบ้ากว่า 6.9 ล้านเม็ด
พล.ต.ท.สุรพล กล่าวว่าตาม นโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร., พล.ต.อ.ไกรบุญ ทรวดทรง รอง ผบ.ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร., พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร. ให้ตำรวจภูธรภาค 1 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ตอนในรอบกรุงเทพฯ เข้มงวดกวดขันสกัดกั้น ตัดเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดที่ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านตามแนวตะเข็บชายแดน เข้ามายังพื้นที่ตอนใน เพื่อนำมาซุกซ่อนแล้วจะกระจายส่งต่อให้กับเครือข่ายในพื้นที่ต่างๆ
สำหรับพฤติการณ์กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนทราบว่า จะมีการลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากจากพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อนำมาซุกซ่อนพักคอยในพื้นที่ภาคกลางก่อนจะกระจายไปยังเครือข่าย โดยผู้ลำเลียงจะใช้รถบรรทุก 6 ล้อ เสริมคอก สีขาวเขียว หมายเลขทะเบียน 70-XXXX กำแพงเพชร โดยอำพรางทำทีเป็นรถบรรทุก ต้นกล้าไม้ เดินทางไปส่งยังพื้นที่ภาคเหนือ และจะตีรถเปล่ากลับมายังพื้นที่ภาคกลาง เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค 1 (ศอ.ปส.ภ.1) และ ศอ.ปส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา
จึงได้วางแผนเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของรถบรรทุกคันดังกล่าว ต่อมาในวันที่ 3 ก.ย.68 พบว่ารถคันดังกล่าว แล่นผ่านพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา มุ่งหน้าไปทางพื้นที่ภาคเหนือ เชื่อว่าจะเดินทางขึ้นไปรับยาเสพติด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เฝ้าสังเกต และในวันที่ 4 ก.ย.68 พบว่ารถคันดังกล่าวแล่นออกจากพื้นที่ภาคเหนือมุ่งหน้าลงมาทาง ภาคกลาง จึงได้สะกดรอยติดตามมาตลอดเส้นทาง จนมาถึงถนนสายเอเชียเขตพื้นที่ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท รถคันดังกล่าวได้จอดบริเวณริมทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบ
พบผู้ขับขี่ชื่อนายชา (นามสมมติ) ท่าทีมีพิรุธและพยายามจะหลบหนี แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวไว้ได้ และเพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้เชิญตัวผู้ขับขี่พร้อมนำรถคันดังกล่าวไปขอทำการตรวจค้นอย่างละเอียดภายในปั๊มน้ำมัน ริมถนนสายเอเชีย ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ผลการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ซุกซ่อนอยู่ใต้ท้องบรรทุกที่ถูกดัดแปลง รวมทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 6,918,000 เม็ด แบ่งเป็น 3 ชุด ได้แก่ ยาบ้าห่อด้วยกระดาษที่มีตัวอักษร “L/AAA” ประมาณ 4,318,000 เม็ด ยาบ้าห่อด้วยกระดาษที่มีตัวอักษร “Y1” ประมาณ 1,400,000 เม็ด และยาบ้าห่อด้วยกระดาษที่มีตัวอักษร “999” ประมาณ 1,200,000 เม็ด
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหา นายชา ผู้ขับขี่รถยนต์ว่าได้กระทำผิดฐาน “จำหน่ายและมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในสังคม ซึ่งกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชน” พร้อมทั้งแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ทราบ ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลหาตัวผู้ร่วมกระทำผิดในเครือข่ายนี้โดยเร่งด่วนต่อไป
ตำรวจภูธรภาค 1 มีความมุ่งมั่นที่จะปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและเด็ดขาด จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ หากพบบุคคล รถต้องสงสัย หรือมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด โปรดโทรแจ้งที่หมายเลข 191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำข้อมูลไปสืบสวนขยายผลจับกุมผู้กระทำผิดต่อไป