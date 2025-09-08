บิ๊กเต่า เดินหน้าคดีวัดพระบาทน้ำพุเอาผิดล็อต 2 เช็กเส้นเงินวงพิงค์แพนเตอร์ ลุยตรวจหมอดู-หมอผีทั่วปท.

บิ๊กเต่า ถกศูนย์ปราบภัยคุกคามพุทธศาสนา – เดินหน้าคดีวัดพระบาทน้ำพุล็อต 2 เช็กเส้นเงิน “วงแพนเตอร์” ลุยตรวจหมอดู-หมอผีทั่วประเทศ
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 กันยายน ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) เข้าประชุมเกี่ยวกับเรื่องศูนย์ป้องกันปราบปรามภัยคุกคามและเสริมสร้างความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา เป็นเวลากว่า 2 ชั่วโมง ก่อนที่จะออกมากให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่ามีเรื่องร้องเรียนมาเท่าไร และมีเรื่องน่าสนใจที่เป็นเคสใหญ่ที่ต้องทำ
ส่วนความคืบหน้าเอาผิดผู้ต้องหาใน คดีวัดพระบาทน้ำพุล็อต 2 ที่จะมีการประชุมแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนอีกครั้งในช่วงบ่ายวันนี้ ขณะเดียวกันในวันนี้ก็จะมีผู้เกี่ยวข้องกับเส้นเงินอดีตพระอลงกต ทั้ง 4 คน จะเข้ามาชี้แจงข้อมูล ซึ่งทางเราจะกันไว้เป็นพยานก่อน
ส่วนเรื่องที่ต้องชี้แจงเนื่องจากมีเส้นทางการเงินวงพิงค์แพนเตอร์ เรียกค่าแสดงครั้งละ 4 แสน แต่ได้แสดงจริงหรือไม่จะต้องตรวจสอบส่วนตรงนี้ด้วย
ส่วนเรื่องหมอดู และ หมอผี ที่กำลังเป็นกระแส ตนก็สั่งการให้ทางกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับหมอดู และ หมอผีทั้งหมดทั่วประเทศ เพื่อมาพิจารณาว่าจะมีผู้หลอกลวงต้มตุ๋นหรือไม่ เนื่องจากหลายๆเคส มีลักษณะทำนายแล้วไม่ตรง สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชน เช่น หมอดูที่ชอบทำนายแผ่นดินไหว ตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีคนมาร้องเรียนเรื่องนี้แล้วหรือยัง แต่ตำรวจก็สามารถพิจารณาและทำเรื่องนี้ได้ โดยไม่ต้องรอคนร้องเช่นเดียวกับเคสหมอบี