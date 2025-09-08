วินัย-วิชัย วงพิงค์แพนเตอร์ เข้าแจง ปมเงินวัดพระบาทน้ำพุ ยันรับเฉพาะ ค่าจ้างเล่นคอนเสิร์ต

วินัย-วิชัย วงพิงค์แพนเตอร์ เข้าแจง ปมเงินวัดพระบาทน้ำพุ ยันรับเฉพาะค่าจ้างเล่นคอนเสิร์ต ไม่ยุ่งเงินบริจาค
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) นาย วินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงขับร้องเพลงไทยสากล ประจำปี 2562 และหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งวง ดิอิมพอสซิเบิล เดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม จากกรณีที่มีกระแสข่าวพาดพิงมาถึงว่าเจ้าตัวมีเส้นเงินจากวัดพระบาทน้ำพุเข้ามายังบัญชีส่วนตัว โดยเปิดเผยว่า เดินทางมาเพื่อเข้าให้ข้อมูลและชี้แจงเรื่องเส้นทางการเงินจากวัดพระบาทน้ำพุที่โอนเข้ามายังบัญชีส่วนตัวของตนเอง
โดยยืนยันว่าเงินดังกล่าวได้รับมาในช่วงที่ไปแสดงดนตรีในงานวันภาษาไทยแห่งชาติซึ่งได้รับการติดต่อมาจากสมาชิกวง pink panther โดยได้ขึ้นร้องเพลง 5 เพลง จากนั้นเมื่อลงจากเวทีก็ได้รับการโอนเงินจาก “นายหนุ่ย” ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดพระบาทน้ำพุโอนเงินมาให้จำนวน 30,000 บาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวตนเองไม่ได้เรียกร้องและไม่ทราบว่าเป็นเงินที่มาจากแหล่งใด ทั้งนี้ในช่วงตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2562 ที่ผ่านมาได้เข้ามาแสดงดนตรีร้องเพลงให้กับวัดพระบาทน้ำพุหลายครั้ง โดยเคยได้รับการโอนเงินในลักษณะแบบนี้มาแล้ว 3 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ได้ค่าตอบแทนมากที่สุด
ทั้งนี้ในระหว่างการแสดงตนเองไม่ได้พูดเกลี้ยกล่อมหรือชักชวนบุคคลใดให้เข้าร่วมบริจาคเพราะการชักชวนบริจาคและเรี่ยไรจะมีบุคคลอื่นทำหน้าที่แทน ตนมีหน้าที่เพียงร้องเพลงตามหน้าที่เท่านั้น โดยไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับเงินบริจาค และยืนยันว่าไม่เคยเบียดบังหรือนำทรัพย์สินใดๆของทางวัดออกมา อีกทั้งยังไม่เคยถือครองทรัพย์สินหรือโฉนดใดๆให้กับทางวัด
ทั้งนี้เมื่อมาทราบข้อมูลในภายหลังว่าอดีตหลวงพ่ออลงกตและวัดพระบาทน้ำพุมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นก็รู้สึกตกใจพร้อมๆกับทุกคน และเมื่อทราบข่าวว่าตนเองกลายเป็นหนึ่งในนักร้องที่ต้องสงสัยว่าจะเบียดบังหรือยักยอกทรัพย์สินของวัดก็ยิ่งรู้สึกตกใจและอยากออกมาอธิบายชี้แจงเรื่องนี้ให้ตำรวจและประชาชนรับทราบ โดยวันนี้หากพนักงานสอบสวนสอบถามในประเด็นใดก็พร้อมจะตอบคำถามในทุกประเด็น ส่วนพยานหลักฐานอื่นๆตนไม่ได้เตรียมมาเพราะเชื่อว่าเอกสาร statement หรือเส้นทางการเงินต่างๆตำรวจน่าจะมีในมือหมดแล้วแต่หากร้องขอก็พร้อมจัดหามาให้
ต่อมา นายวิชัย ปุญญะยันต์ หรือ “ต๋อย” หัวหน้าวงดนตรีพิงค์แพนเตอร์ (Pink Panther) และนางสุดา ชื่นบาน หรือ “ป้าเม้า” นักร้องและนักแสดง ที่ได้เดินทางเข้าชี้แจงกรณีวัดพระบาทน้ำพุจ้างเล่นคอนเสิร์ต โดยนายวิชัย ระบุว่า วันนี้นำหลักฐานการโอนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับค่าจ้างจากวัดพระบาทน้ำพุ ในการแสดงคอนเสิร์ตแต่ละครั้ง โดยตนเองได้จัดคอนเสิร์ตร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุ 10 ปี จัดมาประมาณ 7 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งจะเล่น 30 เพลง และได้รับเงินค่าจ้างประมาณครั้งละกว่า 400,000 บาท ซึ่งในแต่ละครั้งก็จะมีการกระจายรายได้ให้กับคนที่มาร่วมจัดคอนเสิร์ต ทั้งนักดนตรี นักร้อง และลูกจ้างต่างๆ โดยเฉพาะวงของตนเองเป็นวงออร์เคสตราที่มีเครื่องดนตรีประมาณ 40 ชิ้น เมื่อแบ่งค่าใช้จ่ายจะตกประมาณคนละ 8,000 บาท แต่ตนเองเป็นคอนดักเตอร์และนักร้อง จึงได้รับค่าจ้าง 50,000 บาท ซึ่งการรับเงินในแต่ละครั้งนั้นจะผ่านคนกลางก็คือนายหนุ่ย ที่วันนี้ก็จะเดินทางมาร่วมชี้แจงด้วยเช่นกัน
ยืนยันว่าตนเองไม่มีการรับเงินเพื่อบริจาคให้กับวัด เนื่องจากคอนเสิร์ตแต่ละครั้งเป็นคอนเสิร์ตการกุศล จัดให้ลูกศิษย์ของวัดชม โดยลูกศิษย์ของวัดหากมาร่วมงานแล้วบริจาคเงิน ก็จะบริจาคเงินโดยตรงให้กับทางวัดไม่ได้ผ่านในส่วนของตนเอง