พบศพ ‘ชายนิรนาม’ ถูกฆ่าถ่วงน้ำด้วยแท่งปูน มัดมือเท้า โยนคลองแสนแสบ หลังสนง.อัยการ มีนบุรี

พบศพชายนิรนาม ถูกฆ่าถ่วงน้ำด้วยแท่งปูน มือและเท้าถูกพันธนาการ ในคลองแสนแสบ หลังอัยการ มีนบุรี
เมื่อเวลา 04.52 น. วันที่ 8 กันยายน พ.ต.ต.พิชิตพล ราชคม สว.(สอบสวน) สน.มีนบุรี รับแจ้งเหตุพบศพถ่วงน้ำในคลองแสนแสบ ใกล้สะพานข้ามคลองตลาดมีนบุรี หลังสำนักงานอัยการสูงสุดมีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงและเขตมีนบุรี กทม. รุดไปตรวจสอบพร้อม พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.3 พ.ต.อ.กฤษ ก้อมน้อย ผกก.สส.บก.น.3 พ.ต.อ.สมโภช ทองมูล ผกก.สน.มีนบุรี เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน แพทย์เวรสถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจ และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุพบ ศพชายไม่ทราบชื่อ นามสกุล ประมาณอายุ 35-40 ปี ลอยคว่ำหน้าอยู่ในน้ำ นำขึ้นมาชันสูตรบนฝั่ง สภาพศพขึ้นอืดถูกถ่วงน้ำด้วยแท่งปูนกั้นขอบถนน ยาวประมาณ 70-80 ซม.ผูกด้วยเชือกไนลอนสีเขียวที่ข้อมือซ้ายกับแทงปูน มีเชือกผ้าลายก้างปลาสีขาวพันแขนทั้ง 2 ข้างแนบลำตัว พันรอบร่างกาย 2 รอบ ส่วนที่ข้อเท้าทั้ง 2 ข้างผูกมัดติดกันด้วยเชือกไนลอนสีเขียว สวมเสื้อยืดคอกลมแขนยาวสีน้ำเงิน ที่หน้าอกซ้ายเสื้อ เขียนว่า “4G” กางเกงยีนส์ขายาวสีน้ำเงิน หน้าตาบวมขึ้นอืด เสียชีวิตมาแล้ว 2-3 วัน ไม่พบเอกสารในตัว
น.ส.จันทิรา อายุ 47 ปี กล่าวว่า ระหว่างที่ทำงานอยู่ ลูกน้องของตนที่เป็นคนหาปลาวิ่งมาบอกตนว่ามีคนเสียชีวิตลอยน้ำอยู่บริเวณคลองแสนแสบ หลังสำนักงานอัยการสูงสุดมีนบุรี ตนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จากการสอบสวนพยานแวดล้อมทราบว่า บริเวณที่เกิดเหตุมักมีชายเร่ร่อนมานอนอยู่ประจำ ไม่รู้มาจากไหนกัน ไม่มีใครทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร ส่วนบริเวณที่เกิดเหตุไม่มีไฟฟ้ามืด
พ.ต.อ.สมโภช ทองมูล ผกก.สน.มีนบุรี กล่าวว่า เมื่อรับแจ้งนำศพขึ้นมาตรวจสอบพบศพถูกพันธนาการด้วยเชือกมีแท่งปูนถ่วงน้ำเบื้องต้นลักษณะการผูกเชือกเหมือนผูกเองต้องการฆ่าตัวตาย ร่างกายไม่พบบาดแผล แต่นำศพส่งชันสูตรเกี่ยวกับน้ำในปอดและมีร่องรอยการถูกทำร้ายอย่างอื่นหรือไม่ และให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุและใกล้เคียงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยังไม่รู้ว่าผู้ตายเป็นใครยังไม่มีญาติมาแสดงตัว ความเป็นไปได้ทั้งเป็นการฆ่าตัวตายเองและเป็นการฆาตกรรม