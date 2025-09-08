กอ.รมน.กทม. บุกค้นบ้านย่านทุ่งครุ จัดตั้งสถานีวิทยุFM เผยแพร่รายการธรรมะ ไร้ใบอนุญาต

กอ.รมน.กทม. บุกตรวจค้นบ้าน ย่านทุ่งครุ จัดตั้งสถานีวิทยุFM ไร้ใบอนุญาต
เมื่อวันที่ 8 กันยายน กอ.รมน.กทม. ร่วมบูรณาการตรวจค้น พร้อมด้วยกำลัง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทุ่งครุ นำหมายค้นศาลอาญาธนบุรี เข้าตรวจค้น สถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นความถี่ 106.75 เมกะเฮิรตซ์ (สถานีฯ) ตั้งอยู่ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เพื่อพบและยึดเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผิดกฏหมาย หรือได้มาโดยได้กระทำความผิด หรือได้ใช้ หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด ก่อนการทำการตรวจค้น
ผู้ตรวจค้นได้แสดงหมายค้น แสดงตัว และแสดงความบริสุทธิ์ให้ผู้นำตรวจค้นดูจนเป็นที่พอใจและยินยอมให้ทำการตรวจค้น โดยมี นางสาวนารี (เป็นเจ้าของบ้าน) เป็นผู้นำตรวจค้นโดยตลอด
ผลจากการตรวจค้น พบของกลาง คือ
1.สายนำสัญญาณเสียง. จำนวน 1 เส้น
2.สายอากาศที่ใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิด Dipole 4 Stacka จำนวน 1 ชุด
3.เครี่องขยายกำลังส่งใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคม จำนวน 1 เครื่อง
4.เครื่องส่งวิทยุคมนาคม (ใช้ในกิจการกระจายเสียง) ใช้งานที่ความถี่ 106.75
5.สายนำสัญญาวิทยุคมนาคม รวมทั้งสิยาวประมาณ 40 เมตร พร้อมขั้วหัวต่อ
6.เครื่องผสมสัญญานเสียง ( Mixer ) ยี่หอ YAMAAMA รุ่น MIXING CONSOLE MG124C
7.ชุดเรื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบก้ กล่งซีพียู จอมมอเตอร์ คีย์บอร์ด และเมาส์
ซึ่งขณะเข้าตรวจค้นเจ้าหน้าที่ยังพบว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าว กำลังออกอากาศรายการธรรมะ ที่ความถี่ 106.75 MIHz เจ้าหน้าที่จึงสอบถามหาใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องของสถานีวิทยุกระจายเสียงความถี่ 106.75 MHz นางสาวนารีฯ (ผู้นำตรวจค้น) ไม่มีใบอนุญาตมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด และให้การว่าของกลางทั้งหมดเป็นของ พระอาจารย์บุญร่วม ปุญญมโน
และผู้นำตรวจค้นจึงได้โทรหาพระอาจารย์บุญร่วม ซึ่งพระอาจารย์บุญร่วม ให้การผ่านทางโทรศัพท์ว่าเดิมสถานีวิทยุกระจายเสียงออกอากาศที่ความถี่ 106.25 MHz ในนาม “สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคง (สมาคมฯ)” โดยพระอาจารย์บุญร่วม เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการต่อใบอนุญาตและบริหารจัดการภายในสถานี แต่ต่อมาพระอาจารย์บุญร่วม ได้ทำการเปลี่ยนคลื่นความถี่จาก 106.25 MHz มาเป็นคลื่นความถี่106.35 MHz ในการออกอากาศ ณ สถานที่ดังกล่าว
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้ผู้นำตรวจค้นทราบว่า การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐานใช้คลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการกระจายเสียง หรือประกอบกิจการกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551และฐาน ทำ มี ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และฐาน ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับโบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 มาตรา 6 มาตรา 11 ประกอบ มาตรา 23 จึงยึดของกลางทั้งหมดจำนวน 7 รายการนำส่งพนักงานสอบสวน สน.ทุ่งครุ เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไป