รวบแพทย์ 9 ราย เจ้าของคลินิก-จนท.เวชระเบียน เครือข่ายหมอแอร์ ใช้ชื่อคลินิกสั่งยาอย. นำไปขายต่อ

ปส.เปิดปฏิบัติการ EP.3 ทลายเครือข่ายหมอแอร์ จับกุมแพทย์ 9 ราย เจ้าหน้าที่เวชระเบียนและเจ้าของคลินิก รวม 11 ราย พบใช้ชื่อคลินิก-เวชระเบียนสั่งยาจาก อย. แต่ไม่รักษาคนไข้ นำไปขายต่อเข้าข่ายสมคบค้ายาเสพติด
เมื่อวันที่ 9 กันยายน เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดปฏิบัติการ EP.3 ทลายเครือข่ายยาเสียสาว “หมอแอร์” นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลอาญาเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สุรินทร์ ภูเก็ต และชลบุรี รวม 11 จุด ได้ผู้ต้องหาทั้งสิ้น 11 ราย แบ่งเป็น แพทย์ 9 ราย เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 1 ราย และเจ้าของคลินิก 1 ราย
หนึ่งในจุดตรวจค้น เจ้าหน้าที่ ปส.1 เข้าจับกุมแพทย์รายหนึ่งในอพาร์ตเมนต์ย่านซอยรางน้ำ หลังแสดงหมายจับ แพทย์ยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจริง โดยมีชื่อประจำคลินิกย่านห้วยขวาง และสั่งยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แต่ไม่ไปปฏิบัติงานจริง เพียงนำป้ายชื่อแขวนที่คลินิก แลกกับค่าจ้างเดือนละ 20,000 บาท ขณะที่ตรวจสอบคลินิกดังกล่าวกลับพบว่าเป็นเพียงร้านสัก (Tattoo) ไม่ได้เปิดบริการทางการแพทย์ อีกทั้งแพทย์รายนี้เป็นอายุรแพทย์ ไม่ใช่จิตแพทย์ตามที่แอบอ้าง
อีกจุดหนึ่ง เจ้าหน้าที่บุกเข้าจับแพทย์ชายที่หอพักภายในโรงพยาบาล ขณะเพิ่งออกเวรดูแลคนไข้ โดยผู้ต้องหาให้การว่า รู้จักกับหมอแอร์และถูกชักชวนให้ใช้ชื่อเป็นแพทย์ประจำคลินิกแลกเงินเดือนละ 20,000 บาท ยอมรับว่ามีชื่อปรากฏในการสั่งยา แต่ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง โดยอ้างว่าลายเซ็นในเอกสารเป็นการปลอมแปลงที่ทำขึ้นโดยหมอแอร์
พ.ต.อ.สุรพงษ์ ชาติสุทธิ์ รองผู้บังคับการ ปส.1 ระบุว่า ปฏิบัติการครั้งนี้จับกุมได้ทั้งหมด 11 ราย พบพฤติกรรมใช้ชื่อคลินิกและเวชระเบียนในการสั่งยาจาก อย.แล้วไม่นำไปใช้รักษาตามวัตถุประสงค์ แต่นำออกจำหน่าย เข้าข่ายความผิดฐานสมคบการค้ายาเสพติดประเภท 2 และสนับสนุนการแพร่ระบาดยาเสพติด หลังจากนี้ตำรวจจะเร่งขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม คาดว่าจะมีปฏิบัติการ EP.4 ตามมา
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปฏิบัติการ EP.1 ตำรวจ ปส.จับกุมผู้ต้องหาไปแล้ว 12 ราย รวมถึงหมอแอร์ด้วย และส่งสำนวนให้อัยการคดียาเสพติดสั่งฟ้องแล้ว โดยผู้ต้องหาทั้งหมดยังคงให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา