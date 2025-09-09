ทักษิณ ถึงศาลฎีกาแล้ว ลุ้นฟังคำสั่งบังคับโทษคดีชั้น 14 ‘อิ๊งค์-เอม’ ให้กำลังใจไม่ห่าง คนเสื้อแดงตะโกนรักทักษิณ
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีนัดอ่านคำสั่งในคดีหมายเลขดำที่ บค.1/2568 กรณีรักษาตัวชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ หลังนายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต ส.ส.นครนายก พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนการบังคับโทษ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่าเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลฎีกาฯ หรือไม่ ซึ่งศาลฎีกาฯมีคำสั่งเรียก นายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และนายทักษิณ เข้าฟังคำสั่งในวันนี้ เวลา 10.00 น.
บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศทยอยเดินทางมาปักหลักทำข่าวบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าศาลฎีกา โดยเจ้าหน้าที่อนุญาตเฉพาะสื่อมวลชนที่ได้ลงทะเบียนกับศาลฎีกาเท่านั้นที่สามารถเข้าไปในพื้นที่ศาลฎีกาได้
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่จัดระเบียบโดยรอบพื้นที่ศาลฎีกาฯ วางรั้วแผงเหล็กปิดกั้น สำหรับแนวจอดรถของสื่อมวลชนที่ได้ลงทะเบียนกับศาลบริเวณด้านหลังศาลฎีการิมคลองหลอด พร้อมกับวางแผงเหล็กเป็นจุดสำหรับตั้งกล้องบันทึกภาพ และตั้งแผงเหล็กบริเวณเชิงสะพานเจริญศรี หรือสะพานข้ามคลองหลอด เป็นจุดสำหรับสื่อมวลชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนปักหลักทำข่าวบริเวณโดยรอบและกลุ่มมวลชนที่จะเดินทางมาให้กำลังใจนายทักษิณ
ส่วนการรักษาความปลอดภัย ตำรวจนครบาลจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งของ สน.ชนะสงคราม และกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนจำนวน 1 กองร้อย ประมาณ 170 นาย รักษาความปลอดภัยโดยรอบศาลฎีกา
เวลา 09.25 น. นายทักษิณ ชินวัตร พร้อม น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์, น.ส.แพทองธาร ชินวัตร, นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี น.ส.แพทองธาร,นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามี น.ส.พินทองทา รวมทั้ง นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความส่วนตัวของนายทักษิณ ก็มาถึงแล้ว โดยนายทักษิณมีสีหน้ายิ้มแย้ม ยกมือไหว้และทักทายสื่อและมวลชนที่มารอให้กำลังใจ
พร้อมกันนี้มีกลุ่มคนสวมเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจได้ส่งเสียงระหว่างนายทักษิณลงจากรถ ว่า “เรารักทักษิณ”