สื่อเกาะติดหน้าเรือนจำกทม. คู่ขนานคดีทักษิณ รักษาตัวชั้น 14 เรือนจำแจ้งงดเยี่ยมญาติ 8-9 ก.ย.

บรรยากาศหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เพจเรือนจำโพสต์ขออภัยปิดเยี่ยมญาติ 8-9 ก.ย. แจ้งเหตุปรับปรุงพื้นที่บริการ ยกระดับความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 9 กันยายน ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร พบสื่อมวลชนหลากหลายสำนักมารอติดตามรายงานข่าวบริเวณหน้าทางเข้ากันตั้งแต่ช่วงเช้า ก่อนที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดฟังคำสั่งคดีหมายเลขดำที่ บค.1/2568 กรณีตรวจสอบข้อเท็จจริงการบังคับโทษคดีถึงที่สุดนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยออกหมายเรียก นายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และนายทักษิณ เข้าฟังคำสั่งศาลด้วยในเวลา 09.30 น. ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างกระบวนการของศาล
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวตรวจสอบพบว่าเพจ Facebook เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบัญชี Facebook สำหรับประชาสัมพันธ์งานเยี่ยมญาติของเรือนจำและกิจกรรมของเรือนจำ พบว่าเมื่อ 4 วันที่ผ่านมาทางเรือนจำได้โพสต์รูปภาพและข้อความระบุว่า “ประชาสัมพันธ์จากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร” เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เรือนจำศูนย์ระหว่างพิจารณาคดี (HUB) ประกาศหยุดให้บริการชั่วคราว เนื่องด้วยทางเรือนจำมีการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริการ เพื่อยกระดับความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน
จึงขอแจ้งหยุดให้บริการชั่วคราวในส่วนของการมารับบริการที่เรือนจำ (Onsite) ในวันที่ 8-9 ก.ย.68 ได้แก่ การเยี่ยมญาติ/ทนายความ การซื้อสินค้า (หน้าร้านสงเคราะห์) การฝากเงิน แต่ในส่วนของการเยี่ยมญาติทางไลน์/ซื้อสินค้าทางไลน์ ยังเปิดให้บริการตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก