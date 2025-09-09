กลุ่มศิลปิน ยันถูกจ้างงานปกติ ปัดเอี่ยวโกงเงินวัดพระบาทน้ำพุ ด้าน ‘ถั่วแระ’ เข้าพบตำรวจบ่ายนี้

สอบปากคำกลุ่มศิลปินคดีวัดพระบาทน้ำพุ ชี้แจงตรงกัน ยันถูกจ้างงานปกติ – บ่ายนี้ ‘ถั่วแระ’ เข้าพบตำรวจ
จากภายหลังจากที่เมื่อวานนี้ (8 ก.ย.) กลุ่มศิลปินที่ถูก “อดีตพระอลงกต” พาดพิงถึงว่าโกงเงินไป ได้รวมกลุ่มกันนำหลักฐานเข้าชี้แจ้งความบริสุทธิ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานผลการสอบปากคำกลุ่มศิลปินที่ ว่า เบื้องต้นจากคำให้การกลุ่มศิลปินเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยบอกว่า อดีตพระอลงกตเป็นคนติดต่อว่าจ้างงานตามปกติ มีหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งทางกลุ่มศิลปินก็ยังนำเงินส่วนตัวร่วมทำบุญบริจาคให้กับวัดพระบาทน้ำพุด้วย และจะได้รับใบอนุโมทนาบัตร ส่วนกลุ่มศิลปินเหล่านี้จะมีความผิดร่วมด้วยหรือไม่นั้น จากการสอบถามเบื้องต้นยังไม่พบข้อสงสัยหรือมีความผิดแต่อย่างใด
ส่วนในวันนี้ไม่มีการประชุมคณะพนักงานสอบสวน เนื่องจากมีการแบ่งงานกันชัดเจนไปแล้ว ส่วนจะมีหมายจับใครเพิ่มเติมในล็อต 2 หรือไม่ ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้สืบสวนสอบสวนขยายผลกันก่อน
ขณะที่นายศรสุทธา กลั่นมาลี หรือ ถั่วแระ เชิญยิ้ม ตลกชื่อดัง ยืนยันว่าวันนี้จะเข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อเข้าชี้แจงรายละเอียด กรณีที่ถูกพาดพิงถึงคดีวัดพระบาทน้ำพุ ในช่วงบ่ายของวันนี้ ส่วนหลักฐานที่เตรียมมานั้นเจ้าตัวยังไม่ขอเปิดเผย