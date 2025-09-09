ถั่วแระ เชิญยิ้ม พบตำรวจ แจงคดีวัดพระบาทน้ำพุ ยันบริสุทธิ์ 100% ไม่ยุ่งเงินวัด
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 9 กันยายน ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายศรสุทธา กลั่นมาลี หรือ ถั่วแระ เชิญยิ้ม ตลกชื่อดัง เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อชี้แจงความบริสุทธิ์ กรณีถูกพาดพิงในคดีวัดพระบาทน้ำพุ โดยเมื่อมาถึงได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า วันนี้มาเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ 100% แต่เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าถูกกล่าวหาว่าได้เป็นตลกที่เอาเงินของวัดไปจริงหรือไม่ ถั่วแระ เชิญยิ้ม ตอบเพียงว่า “อุ๊ย คำถามแรงจัง”
พร้อมปฏิเสธว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเงินวัดทั้งสิ้น แต่ปกติทำบุญกับหลายๆวัดอยู่แล้ว ก็ยอมรับว่าเป็นลูกศิษย์ของทิดอลงกต จึงมีการพูดกันอยู่บ้าง ส่วนเรื่องความเกี่ยวข้องต่างๆในประเด็นคดีวัดพระบาทน้ำพุทั้งหมด ถั่วแระ เชิญยิ้ม ยืนยันว่าไม่ทราบว่าตนเองถูกโยง ทั้งนี้ไม่มีความกังวลกับเรื่องนี้ แต่ตื่นเต้นที่ต้องมาชี้แจงในฐานะผู้บริสุทธิ์