บิ๊กเต่า พร้อมปราบ เทพเจ้า ผู้วิเศษ เตือนระวังเจออุกกาบาต เร่งเก็บข้อมูลหมอดู ทั่วประเทศ

บิ๊กเต่า พร้อมปราบ เทพเจ้า ผู้วิเศษ เตือนระวังเจออุกกาบาต สั่งตร.กองปราบ เร่งรวบรวมข้อมูลหมอดูทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่กองบัญชาการตำนวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รองผบช.ก.) กล่าวถึงกรณีการเล็งนำเนินคดี “ผู้วิเศษ” ว่า ตอนนี้ได้มีการสั่งให้ กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ให้รวบรวมรายชื่อผู้วิเศษทั้งหมดทั้งประเทศ มาเพื่อพิจารณาว่า ใครที่เข้าข่ายกระทำความผิดหรือมีผู้มาแจ้งความไว้หรือไม่ ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล และจะมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทุกๆ 10 วัน และหากใครเป็นผู้เสียหายก็สามารถเดินทางเข้ามาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนได้
ส่วนล่าสุดที่มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความผู้วิเศษ ตนยังไม่ทราบในรายละเอียด แต่ก็จะมีการพูดคุยถึงประเด็นนี้ด้วย นอกจากนี้อยากฝากให้ประชาชนตั้งสติ
“อยากให้ผู้เสียหายเข้าให้ข้อมูล โล๊ะแก๊งพวกนี้ออกไปได้ไหม พวกแก๊งเทพเจ้า พวกเปรต พวกผี ด้วยความเคารพ ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริง ผมก็ปราบเทพเจ้ามาเยอะ ก็แสดงตัวให้ดี ถ้าผู้วิเศษมาก็เดี๋ยวเจออุกกาบาตสักลูกหนึ่ง” พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ระบุ
