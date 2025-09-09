บุกทลายฐานผลิต ‘บุหรี่ไฟฟ้า’ ย่านบางขุนเทียน รวบ 2 ผจก.ชาวจีน-คนงานพม่า ส่งขายทั่วไทย

ตำรวจ ปอศ. บุกทลายโรงงานลักลอบผลิตบุหรี่ไฟฟ้า รวมผู้จัดการชาวจีนพร้อมคนงานชาวพม่า ยึดของกลางเพียบ คาดเตรียมส่งกระจายขายทั่วไทย
เมื่อวันที่ 9 กันยายน พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ.พร้อมด้วย พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ., นำกำลังเข้าตรวจสอบโกดังแห่งหนึ่งภายในซอยสะแกงาม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. ก่อนจับกุม นายเติ้ง หยุนกวาง (Mr.Deng yunguang) อายุ 27 ปี สัญชาติจีน นายเกา เหวิน ( Mr.Gao wen ) อายุ 37 ปี สัญชาติจีน และ คนงานชาวพม่าอีก 11 ราย พร้อมของกลาง บุหรี่ไฟฟ้า บรรจุกล่องพร้อมจำหน่าย 20,000 ชิ้น และ อุปกรณ์การผลิต ถังบรรจุน้ำยา และ อุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆอีกจำนวนมาก
สำหรับการเข้าตรวจค้นจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากได้รับแจ้งเบาะแสว่ามี กลุ่มนายทุนขาวจีน เช่าโกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่งภายในซอยสะแกงาม ลักลอบตั้งโรงงานผลิตบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีการนำเข้าน้ำยาและอุปกรณ์ส่วนควบวัตถุดิบสำหรับใช้ในการผลิตต่างๆจากประเทศจีน มาเก็บไว้ในโกดังเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาให้กับเครือข่ายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
หลังรับเรื่องเจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแส จนเชื่อได้ว่ามีการกระทำผิดจริง จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้น จนนำมาสู่การจับกุมนายเติ้ง หยุนกวาง และ นายเกา เหวิน สองผู้จัดการชาวจีน พร้อมคนงานชาวพม่าอีกจำนวน 11 คน รวมถึงตรวจยึดสิ่งของทั้งหมดไว้เป็นของกลาง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา นายเติ้ง และ นายเกา สองผู้จัดการชาวจีนในความผิดฐาน ร่วมกันประกอบธุรกิจผลิตหรือจำหน่ายสินค้าบุหรี่ไฟฟ้า ขณะที่ในส่งนของแรงงานขาวพม่าทั้ง 11 รายถูกดำเนินคดีในความผิดฐาน เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต ก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอศ.ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป